Agosto, mes propicio para estar en casa

Nunca estuvo agosto entre mis preferencias a la hora de coger las vacaciones y ahora mucho menos. Ahora que la elección no está a expensas de condicionante alguno, agosto no tiene poder de seducción y prefiero una velada con amigos en el frescor de la Gavidia que ninguna otra cuestión. Agosto es una bulla insufrible en la sombrilla y en el sombrajo, una cola interminable en el chiringuito y en el supermercado, una molestia infinita con todo más caro, que ya se sabe cómo discurre la vieja ley de la oferta y la demanda. De siempre, para mí agosto transcurría al calor del hogar con los únicos desplazamientos a Carranzas y Colombinos por obligación y a los toros en El Puerto por devoción. Las cosas no han cambiado si exceptuamos la carencia de aquellos torneos futbolísticos, sólo en eso, lo que nos permite disfrutar más todavía del agosto sevillano.