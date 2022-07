Agua y sombra

NO es fácil sobrevivir a una ola de calor en Roma, sobre todo cuando se vive en una pensión-patera sin aire acondicionado, habitaciones de cinco literas y un solo cuarto de baño para compartir. Tampoco ayuda que para comprar cualquier bebida fría en un bar –especialmente si es cerveza– se necesite pedir un crédito. Sin embargo, Roma, madre y ramera a la vez, ofrece al peregrino la gracia de sus elegantes fuentes públicas, que surten al sediento de un agua fresca y cristalina, que vaya usted a saber de qué venerables manantiales sale. Es emocionante beber la misma agua que Cicerón, Séneca y Marco Aurelio. Y si no es así, es bonito pensarlo. Pararse en uno de los surtidores romanos para abrevar y refrescarse la nuca y el rostro es uno de los mayores placeres de aquellos que cometen la imprudencia de vagabundear por la ciudad de San Pedro en plena canícula. Lo recordamos ahora, cuando el grupo municipal de Ciudadanos ha avisado del “importante déficit de fuentes públicas de agua potable” en nuestra ciudad, que en este aspecto no hace honor al sobrenombre de “Nueva Roma” que le dieron los entusiastas del Siglo de Oro. Mote que, por cierto, Cervantes se tomó un tanto a chufla en su famoso poema al túmulo de Felipe II.

Según el partido naranja, hay una fuente de agua potable por cada 4.500 habitantes, cifra que no contempla las hordas de turistas que deambulan por Sevilla en estas fechas, víctimas inocentes de aquellos que han hecho de la venta del botellín de Lanjarón un próspero negocio. Cada vez que vemos a uno de esos gigantes rubios arrastrarse por el asfalto no podemos evitar la famosa escena de Lawrence de Arabia en la que Peter O’Toole y su criado árabe entran en el Cuartel General británico de El Cairo (que en verdad es la Capitanía General de Sevilla) para anunciar que han tomado Aqaba. Nunca se ha filmado de una manera tan convincente la tortura de la sed y nos preguntamos si David Lean, director de este clásico, no llegó a padecer él mismo el déficit de fuentes públicas en Sevilla que ahora denuncia CS.

Apoyamos la protesta. Sevilla necesita más y mejores fuentes para el consumo humano, aunque sólo sea por un elemental principio de la hospitalidad y por cumplir con el mandato evangélico de dar de beber al sediento. También necesita más árboles y más bancos para descansar. Queremos hacer una ciudad peatonal sin tener en cuenta que la Sevilla africana del verano necesita sus oasis. A cambio, lo que se nos da son parrillas urbanísticas y esos veladores que han vuelto a invadir las aceras sin el más mínimo respeto por paseantes y vecinos, la famosa y no menos cierta privatización del espacio público. ¿Se acuerdan de aquel listo que enlató el aire de París para venderlo? Se forró. Cualquier día hacen lo mismo con la sombra de Sevilla. De venta en supermercados.