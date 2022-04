El agua está siendo protagonista estos días. Todos estábamos pendientes de que cayera porque los pantanos estaban más secos que un bizcocho industrial, pero a la vez todos estamos acordándonos del que ha abierto el grifo…porque lo podía haber hecho de madrugada y así dejaba a las cofradías salir a la calle.

Pero además el agua es protagonista porque a partir de ahora y en cumplimiento de una nueva legislación, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, los bares deberán ofrecer agua gratis a los clientes que la soliciten en los establecimientos.

A mí me parece muy bien que se tome agua del grifo en los bares y que se luche por el exceso de uso de los plásticos, pero de ahí a que los bares la tengan que ofrecer gratis, me parece poco acertado.

Si se quiere fomentar el consumo de agua del grifo lo que no se puede hacer es ganarse, de principio, la antipatía de las personas que tienen que colaborar contigo para su difusión. Para los establecimientos será un inconveniente que la gente pida agua del grifo porque ello no sólo significará que no ganen un euro, sino que además significará pérdidas.

Ya en el colmo de lo de limitar los usos la ley podría también haber previsto que la gente se traiga los vasos de su casa y que vaya al grifo del bar a llenarlos, pero eso no es así, con lo que el restaurante tendrá que pagar el agua, comprar jarras para servirla y tendrá que fregar estas y los vasos…y todo esto a su costa…por si no llevaban ya unos últimos años chungos.

Creo que hubiera sido mucho más inteligente tener a los hosteleros como aliados en esta batalla. De hecho ya hay bares que sirven agua del grifo o agua depurada en unas botellas de cristal reciclables y que funcionan bastante bien.

No sería mejor crear un precio mínimo y máximo del litro de agua en la hostelería y que así se compense a los hosteleros por los gastos. No sería mejor que este colectivo, tan importante para establecer costumbres sociales, fuera un aliado en esta campaña.

Cuando se quitaron las bolsas de los hipermercados, sí se pusieron bolsas de pago, y los carrefuses y lídeles están ganando un buen dinerito a la vez que se cuelgan medallas de ecologistas. ¿Porqué no se hace lo mismo con los bares?

Es muy importante cuidar más la naturaleza. Me parece fundamental y por eso es necesario también hacerlo de forma inteligente, buscándose amigos en el camino y no enemigos. Me temo que con esto del agua se va a liar y al final todos saldremos perdiendo.