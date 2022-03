Ahora es el Valencia el que zarandea el árbol

Quien no llora no mama, ésa debe ser la consigna imperante entre todos los clubes españoles, pero absolutamente todos. Aquí no hay quien se salve y todo es cuestión de encontrar una percha donde colgar los agravios. Por cualquier cosa, todos los clubes encuentran su momento para la protesta contra lo que todos, absolutamente todos, consideran maltrato arbitral, que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Si el Madrid y el Barça han puesto el grito en el cielo, qué vamos a esperar de los que llevan el presunto mal trato arbitral cosido a su ADN. El último en clamar contra una persecución es el Valencia y hasta arguye que esa persecución viene de las más altas instancias por unas pelillerías antiguas. No conforme con las cuentas para el reparto que le correspondió en la Supercopa ven en esa reivindicación la causa de que le anulasen un gol.

Un gol, por cierto, que no incidió en el resultado de Elche, pero que se ha esgrimido arteramente en plena cuenta atrás de la final de Copa con el Betis. Hay que llorar para tratar de mamar y como eso es algo enraizado en nuestro fútbol, pues el Valencia no hace otra cosa que alzar la voz y mover el nogal a la espera de que caigan las nueces. ¿Y hace mal el Valencia? Pues qué quiere que le diga cuando estamos viendo que cada semana surge un agraviado, o presunto agraviado.

Lo que sí estamos esperando es que el querido Luis Medina Cantalejo surja igual de contundente que cuando en vísperas del derbi liguero acusó al Betis por clamar contra aquel latrocinio de Vallecas. Ahora ha sido el Valencia, el otro día alzaba la voz el Sevilla y rara es la semana que no aparece la protesta, más o menos contundente, de algún agraviado. Todo esto forma parte del entramado, pero lo que no forma parte es que la respuesta sea sólo coyuntural.