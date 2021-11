Aires de culebrón

La salida de Juan Espadas de la Alcaldía está cogiendo cierto aire de culebrón televisivo, en el que las tramas se alargan episodio tras episodio sin que llegue nunca el final. Esta semana iba a quedar todo aclarado, pero no ha podido ser. Mientras tanto, a Antonio Muñoz es al que le toca hacer el papel más feo, apareciendo como eterno aspirante y aguantando, uno tras otro los giros de guión que impone el principal protagonista. Parece que, por fin, si las cosas no vuelven a cambiar, será esta próxima semana cuando todo quede aclarado y solucionado. O no, que en el Ayuntamiento nunca se sabe. Como se decía en el cine antiguo: permanezcan atentos a la pantalla.