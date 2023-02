Ajuste de cuentas en el PP

El PP está renovando sus candidaturas de la provincia con el ambicioso objetivo de conquistar la Diputación por primera vez. El proceso, con una nueva dirección al frente, no puede ser más natural, pero a la vista de las críticas de los históricos dirigentes populares que se han visto desplazados, quizá las formas no hayan sido las más correctas. Se suma este rechazo a la herida aún sin cicatrizar que sufre el partido desde hace seis años. Pero esto último por sí solo no explica la fuerte contestación de militantes muy destacados que se han visto ninguneados mientras que se premia a personas incluso ajenas a la formación.