A la Alameda, mucho mejor ir que vivir

Pasa que cuando voy a la Alameda lo hago cuesta abajo, como a favor de querencia, pero se da la circunstancia de que no es lo mismo ir que estar. Ir es coyuntura y estar, vivir allí, significa permanencia obligada que en demasiadas ocasiones se hace martirio insufrible. La Alameda de Hércules, y de Julio César, es una explosión de vida fantástica que tiene el inconveniente de que su detonación conlleva un ruido ensordecedor. Me acerco a la Alameda en cuanto tengo ocasión y como esas ocasiones son frecuentes, pues he aquí que la antigua zona de los Gallos, de Chicuelo y de Pastora sabe de mi presencia muy a menudo. Pero no es lo mismo ir que vivir, de ahí que mis sensaciones sean positivas y que cuando la polución decibélica alcanza cotas inadmisibles para el oído humano, pues un servidor hace mutis por el foro, algo imposible para sus muy sufridos moradores.