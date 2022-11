Alarma infundada y carencias reales

Quizás de forma gratuita, pero las alarmas se han encendido en el Betis tras los sainetes de Mestalla y de Mendoza ante River Plate. Alarma, sobre todo, una vulnerabilidad defensiva que ha despertado viejos demonios familiares. Una vulnerabilidad que tiene su talón de Aquiles en los cuatro puntos cardinales de dicha línea. Y aunque las circunstancias han llenado de eventualidades la zona, no es menos cierto que la fragilidad existe.

Ahora que ha levantado algo su nivel Sabaly se ve como indiscutible para el flanco diestro a la vez que nadie se explica aquella repesca de Martín Montoya. Junto al catalán alarma el parón de Miranda en su proyección, muy ya lejos del prometedor zurdo que volvía a casa. Es más, puede decirse que el crédito que mantiene el olivarense se debe al pasado y, sobre todo, al hecho rotundamente sentimental de haber sido el ejecutor del penalti decisivo en la final de Copa.

Pero no sólo de la defensa vive el hombre ni puede centrarse ahí la nómina de carencias. En el centro del campo, Guido no tiene alternativa; cuando el argentino no está, a la defensa le llegan los rivales en manifestación y su relevo, Paul, muestra sus limitaciones a poco que ha de manejar la pelota. Y si continuamos con la dolorosa lista de carencias, resulta inexplicable el bajón de Willian José, que demuestra encontrarse muy lejos del que se ganó la pugna por ser inscrito.

Mención especial merece Luiz Henrique, que vive de sus goles en la Liga Europa. Aquel acrobático testarazo en el Olímpico de Roma es el salvoconducto que le permite vivir sin la crítica de la grada. Como eximente de cuanto ha pasado recientemente hay que incidir en las lesiones de Luiz Felipe, de Juanmi y también la de Joaquín, un tótem que ve cómo su brillo aumenta en sus ausencias. Indiscutiblemente, las alarmas son infundadas, pero las carencias sí son reales.