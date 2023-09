Todos conocemos la emblemática novela de Lewis Carroll, donde una niña cae en un mundo fantástico, peculiar y extraño poblado por personas y figuras antropomórficas. Les voy a hablar de otra niña, hija de los 60, que nació en una bonita casa del Barrio Santa Cruz. “Mirad, la pared de su salón es el muro del Real Alcázar”, decían sus compañeras vestidas con los uniformes del colegio San Isidoro mientras esperaban a que bajara de su habitación. Su madre, Angelita, era una señora vital y divertida que cuando llegaban las navidades convocaba a los niños del barrio alrededor de la mesa camilla enseñándoles canciones para el Niño Jesús. Alicia creció jugando junto con su amiga Silvia en el Patio Banderas en una época que jóvenes más mayores que ellas se reunían allí para hablar de manifestaciones y libertades. Fue madre, muy joven, ante la aérea mirada de El Giradillo. Vivió sus grandes amores, y sufrió el duelo de una perdida sin consuelo en el arropo secreto del azahar. Construyó su negocio en esa misma casa que compró estando su madre viviendo en ella de alquiler. Su planta baja está llena de preciosidades “del mundo” que vende a los turistas, y ella vive junto a sus hijos en las plantas superiores. Varias veces apasionados de los encantos de nuestra ciudad han intentado comprarle su pintoresco edificio que comparte tabique con el palacio de la alta Edad Media, y ella ha negado, enamorada también “hasta las trancas” de su barrio de nacimiento. Creo que no conozco a nadie tan sevillana y original como Alicia. Siempre que tengo visita de algún amigo de fuera y callejeamos por la Judería, la Alfalfa, la Plaza Doña Elvira… voy a ver si su tienda está abierta para saludarla. La última vez fui en julio, con mi buen amigo Christian, que ese caluroso fin de semana vino de Barcelona para que siguiéramos trabajando en la escritura de nuestra película Las Inmortales. Había un hombre en la tienda y pregunté por ella. La hora no era muy oportuna, pero Alicia salió de la puerta de la primera planta donde descansaba y bajó las escaleras, agradable y serena como siempre. “Justo estaba leyendo el artículo sobre tu abuela”, dijo refiriéndose a uno que escribí para este mismo periódico. Estuvimos un buen rato charlando. Al salir comentó, “como está el barrio, ya no hay quien lo aguante, esto ha cambiado mucho”. Christian y yo estuvimos reflexionando sobre el significado que para Alicia tenía que tener vivir donde vive y su transformación. Alicia gusta de la idiosincrasia de las culturas diversas. Durante toda su vida no solo ha vivido en un espacio único de postal, sino que tiene un negocio dirigido a lugareños y, principalmente, visitantes como los turistas. Ella respeta a la gente, no importa de dónde. Sin embargo, entiendo a lo que se refería con su afirmación. Ahora ha caído, como la novela de Lewis Carroll, en un espacio colapsado de figuras pegadas a sus móviles que fotografían sin contemplar, un poblado que ha ido perdiendo lugares identitarios sustituidos por franquicias clonadas de ciudad en ciudad. El ruido, los olores, el turismo malsano y voraz. Hace unos días mi madre me dijo que Alicia quería vender la casa. Me dio pena escucharlo, era como si de alguna manera tuviera que resignarme a la transformación de su novela inmortal. Alicia siempre ha estado allí. La casa y la tienda de Alicia siempre han estado allí. No sé si Alicia podría vivir sin el barrio, pero estoy segura que el barrio lloraría su partida