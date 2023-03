ES curioso ver cómo aquellos a los que no se les cae la palabra Europa de la boca entran en pánico cuando se enteran de que Ferrovial ha decidido pagar sus impuestos en los Países Bajos. ¿No somos todos miembros de un proyecto de unión ilusionante? ¿Qué más da, pues, en qué parte de esta gran familia se afloje la mosca? Se entiende que un nacional-sindicalista, un ramirista de la vieja escuela, se queje de la expatriación de los capitales patrios a tierras de tan amargo recuerdo histórico para España, pero no un defensor del mercado libre, ni un euroiluso, ni mucho menos un internacionalista. ¿O es que el nacionalismo español, el peronismo económico, se saca sólo cuando conviene? “Europa, esa vieja puta”, escribió Rafael García Serrano, pero él nunca fue doctor en Economía por Harvard ni hermanita liberal, sino muyahidín navarro.

Los que no profesan el globalismo ni la socialdemocracia nordeuropea sí pueden quejarse de Ferrovial, una compañía que simboliza el gran éxito de algunas empresas españolas en las últimas décadas al abrigo de los pelotazos impulsados tanto por el PSOE como el PP. Pedirles ahora fidelidad y solidaridad es como si una mujer rica (seamos inclusivos) le pidiese lealtad a su gigoló una vez que se ha arruinado y no le puede seguir pagando los deportivos y los trajes de Armani (siento la horterada). La patria, ya se sabe, es para el capitalismo aquello que se ordeña y España, no se olvide, debe su nombre a una inmensa piel vacuna.

Desahogos aparte, acierta la oposición cuando dice que este Gobierno, que ha entrado en definitiva fase de descomposición, está haciendo todo lo posible para espantar a unas empresas que cada vez tienen más sus intereses en el exterior. Son como nuestros hijos: nos hemos gastado un potosí en instruirlos y en enseñarles idiomas y, ahora, no se les ocurre otra cosa que irse al extranjero a correr aventuras y ganar el dinero que aquí se les niega. No es sólo una cuestión fiscal (que también) sino de dignidad. El capitalismo no tiene alma, pero sí orgullo, y el Ejecutivo lleva años haciendo lo posible para herírselo, insultando y vejando a las grandes empresas. El caso paradigmático es el de Amancio Ortega, protomártir del Íbex 35, hombre sometido a todos los escarnios podemitas cuando era un ejemplo de empresario de éxito solidario y popular. Pero Amancio es un españolazo y se queda... Bueno, ya veremos.