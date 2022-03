'Amarcord' cofrade, una elegía

La intrahistoria -que es siempre la historia más verdadera por ser la vivida- de nuestra Semana Santa necesita un Dickens que la cuente con humor cariñoso en unos Papeles póstumos del Club Pickwick cofrades; un Fellini que la recree con una guasa vencida por la ternura en lo que de emocionante pero también de ridículo, trágico pero también cómico, solemne pero también vulnerablemente humano tiene en un Amarcord capillita; un Woody Allen que evoque sus tipos como los compadres reunidos en un bar de Broadway evocaban las andanzas de Danny Rose. Lo hicieron Agustín López Macías Galerín y Núñez de Herrera escribiendo o Martínez de León dibujando. Pero desde entonces nadie ha sabido hacerlo como ellos lo hicieron.

Parece que la gracia nunca exenta de emoción con la que escribían se esfumó con la época a la que pertenecieron, aquella Sevilla y aquella Semana Santa de los años 20 y 30 que sonaba a Turina cuando se soñaba, a Font de Anta cuando se ponía seria y a Farfán cuando se alegraba. Solo José Ignacio Jiménez Esquivias, a quien ayer se despidió ante su Señor del Gran Poder, hubiera podido hacerlo recordando la Semana Santa que vivió, la que va de los años 50 a hoy, como costalero a las órdenes del Penitente y Manolo Santiago desde los tiempos de la primera cuadrilla de Buena Muerte, servidor de su hermandad del Gran Poder estuviera o no en su Junta de Gobierno y durante muchos años voluntario de su Bolsa de Caridad, además de hermano de otras cofradías -el Baratillo de su infancia- y profundo conocedor de todas. No lo hizo para desgracia, no de él ni de quienes lo disfrutaron, sino de los futuros sevillanos. Petronio de San Lorenzo lo ha llamado su buen amigo Roberto Pardo; sobrado de razón está porque -no se olvide que el elegante Petronio fue también el autor del Satiricón- su afilado ingenio y su fina gracia no restaba un ápice a su devoción y su educado saber estar.

Maestro de largas madrugadas con mayúscula y minúscula de las que amanecía prodigiosamente intacto, tan ortodoxo que podía permitirse heterodoxias genuinas y no de salón como las que ahora pululan, muy poco dejó escrito. Lean su evocación de la famosa Madrugada del 66, la de la pescadilla, publicada en el anuario de 2006 de su hermandad del Gran Poder, y comprobarán cuánto han perdido quienes nos sucedan al no poder disfrutar de sus memorias. Nada menos que la intrahistoria de la Semana Santa.