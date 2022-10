Amor de ínsulas y penínsulas

Nos pidieron confidencialidad y al escuchar los testimonios tan desgarradores, tan íntimos, entendía la petición. La incumplo mínimamente para decir que yo estuve allí, como el maestro Juan Martínez en la crónica de la revolución rusa que escribió Chaves Nogales. Cientos de matrimonios se rompen a diario y para sanarlos nació en 2015 el Proyecto Amor Conyugal. Lo pusieron en marcha José Luis y Magüi, un matrimonio a punto de hacerse añicos que viajó a Fátima como último recurso. La semilla empezó a crecer. Este fin de semana se han celebrado seis retiros del Proyecto Amor Conyugal en toda España con muchas parejas en lista de espera. El próximo fin de semana, este sueño utópico hecho realidad llega hasta Londres, donde Dios ya salvó a la Reina.

Muchos, sobre todo los esposos, acudieron a regañadientes a Betania, acogidos por la comunidad de Misioneras Cruzadas de la Iglesia fundada en Bolivia por la religiosa Nazaria Ignacia March. El mismo lugar donde hace treinta años, en 1992, se alojó la selección francesa que venía a jugar en Sevilla contra España. Allí entrevisté al futbolista galo Jean-Pierre Papin, ese pelirrojo con pinta de no haber roto un plato que dejó a España fuera de la Eurocopa del 92.

El Proyecto Amor Conyugal sigue la doctrina de las casi doscientas catequesis que durante cinco años daba todos los miércoles Juan Pablo II sobre el matrimonio. Una causa tan moderna que en ella la paridad está garantizada. Todos los participantes, coordinadores, colaboradores, custodios y elegidos, son matrimonios, parejas como las del arca de Noé que quieren salvarse del nuevo diluvio, los anticiclones contra la familia, el cimiento de la sociedad y pararrayos de todas las crisis. A algunos matrimonios les habían regalado el retiro sus hijos. Otros venían después de haber salvado in extremis los frutos más sagrados de su relación. Una mujer que superó un naufragio en la convivencia matrimonial contaba lo que una de sus hijas, cuando tenía seis años, le había pedido en su carta a los Reyes Magos: "Que no se separen mis padres". No hay fotos por la confidencialidad, pero habrían sido impactantes, yo las tengo en la portada de mi periódico espiritual: personas haciendo cola en la explanada de los Sagrados Corazones para confesarse ante una docena de sacerdotes. La confesión es el sacramento de la reconciliación. Un numeroso grupo de jóvenes turnándose en el rezo de las estaciones del rosario.

Tres días sin televisión, sin periódico, sin móviles. El amor es un acto de renuncia, decía uno de los paneles. Yo renuncié a una mesa redonda sobre Pasolini, a una barbacoa con amigos en Montequinto y a ver el Madrid-Barça, pero, madridista confeso, he de reconocer que ha valido la pena. Se han leído textos de evangelistas, de apóstoles, de profetas. El pegamento del amor está en José Saramago, en su novela El año de la muerte de Ricardo Reis: "Donde se junten hombre y mujer, allí está Dios por medio". En su libro Teología en vaqueros, Manuel de Unciti titulaba uno de sus capítulos con el epígrafe Dios es aragonés. Dios también es portugués, porque esta historia empezó en Fátima. Amor de ínsulas y penínsulas.