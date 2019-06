Andalucía la Baja ya es puro camino

Cuando no el sol, pero sí las manecillas del reloj del tiempo que maneja el hombre digan que es mediodía vadeará la hermandad de Málaga el Guadiamar a su paso por Quema. Puede decirse que estaremos ante el pistoletazo de salida para que los caminos y las veredas de Andalucía la Baja conformen un serpenteo de blancas carretas rumbo a la tierra prometida. Esta especie de éxodo en el que se combate el polvo como gozosamente se puede es como una trashumancia de pioneros que van en busca de su Eldorado particular. Aunque ya ayer, por la campiña sevillana se vieron caravanas motorizadas, a partir de hoy puede decirse que el camino del Rocío se ha puesto en marcha, que ese camino auténtico es el que surca las arenas y no la malajá de hacerlo por carretera, según aconsejaban a compás los Hermanos Reyes cuando todos éramos mucho más jóvenes.