Si es cierto que en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor, y debe serlo porque lo escribió San Juan de la Cruz, el juicio de Ángel Gómez Guillén ha debido ser sumarísimo si no incluso haberse sobreseído para pasar directamente de su Cristo del Amor al amor de Cristo en presencia real. Muchos méritos ha podido presentar ante el tribunal de Dios como párroco, capellán, profesor, liturgista o canónigo. Pero ninguno de tan duradera e inquebrantable fidelidad como su devoción al Santísimo Cristo del Amor, su pertenencia a la hermandad y los muchos años de servicios prestados a ella. ¿Cuántas misas de la medianoche del Sábado de Pasión no habrá oficiado, cuántas almas de hermanos no habrá confortado, cuántos martes no habrá dicho la misa de hermandad, en cuántas funciones solemnes no habrá concelebrado, cuántos cirios de niños nazarenos de la Borriquita no habrá bendecido en la hermosa ceremonia de su entrega?

Quizás no exista un caso como el suyo. Sus padres se casaron en el Salvador, él -niño de la calle Tetuán que nació y vivió en la casa del azulejo del Studebaker porque era nieto de Pepe Guillén el del Sport- se bautizó en el Salvador, fue ordenado presbítero en el Salvador por el cardenal Bueno Monreal, fue sacerdote adscrito al Salvador… ¿No basta? Fue nazareno niño de la Borriquita y vistió la túnica de ruan antes de ser sacerdote. Una vocación difícil, no la del sacerdocio, sobre la que no tuvo dudas desde su primera juventud, sino la de cofrade: un abuelo de San Juan de la Palma y un padre de Pasión -ante cuya imagen se bautizó- podrían haber suscitado dudas entre las dos grandes cofradías del Domingo de Ramos y entre las dos imágenes soberanas del Salvador. Pero el amor nunca se divide al repartirse: se multiplica. Y su amor hacia la Amargura y Pasión, como hacia el Cristo de la Sed y la Virgen del Amparo ante la que tantas veces ofició la misa, no impidió que se diera del todo sin renunciar a nada -misterios del corazón devoto- a su Cristo del Amor.

Otros habrá, no lo niego porque conozco a uno, pero pocos, muy pocos, de vocaciones sacerdotales tan íntimamente unidas durante tantos años -casi tantos como tenía- a una devoción y una hermandad. Qué familiar le habrá resultado vivir tras su tránsito lo escrito en el Apocalipsis: "Estaban delante del Trono y en presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos".