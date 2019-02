El Año Nuevo chino será tradición

Cuando hace unos lustros entré por vez primera y única en el Casino de Tomares, la sorpresa fue que la mayoría de los jugadores era oriental. Chinos por doquier hasta el punto de que aquella noche fue cuando me percaté de la cantidad de chinos que se habían instalado en Sevilla. No era una invasión, pero casi; impresión que iba a acrecentarse viendo cómo muchos comerciantes abandonaban el Polígono Aeropuerto acosados por la OPA hostil de unos chinos que ofrecían el triple por el alquiler de aquellas naves. Paralelamente, lo que empezó por Aponte se extendería a toda la ciudad, donde raro es el rincón que no cuenta con una tienda china que tiene de todo; además como no cierran nunca... Eso sí, llegaron de puntillas, pero ya celebran aquí su nuevo año con una fiesta que pronto será tradición, al tiempo. Este año es el del cerdo, ¿cuál será el del próximo?