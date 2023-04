Ocultar el nombre puede ser un acto vil o el más generoso. La condición humana da para mucho, lo mismo para alentar una guerra -o provocarla directamente- que para jugarse la vida por salvar la del prójimo. Este lunes sevillano (tal vez uno de los días más bellos de esta semana de pasión, si no fuera porque El Buen Fin sale el miércoles) me ha dado por pensar en cómo el bien y el mal pueden anidar en el mismo acto. Bajo cobardes alias, las redes andan preñadas de salvajes que escupen bilis sin dar la cara. Sean humanos o no, lo que resulta desoladoramente terrenal es el uso de esa tropa de peones para que muchos, desde el mayor de los anonimatos, promuevan aquello que en público no osan decir. Incluso presumen de lo contrario. La riada de lamentos y condenas rotundas que se suceden cuando alguien conocido es linchado, literalmente, en las redes, sería creíble si no se supiera -en algunos casos hemos atravesado el umbral de la sospecha- que se trata de una guerra cuyo teléfono rojo descansa en algunos ilustres despachos. A pesar de mi inclinación confesa a la estética cafre y anarcoide de Anonymous y que he estado tentada alguna vez de lucir esa genial careta en algún party social -cuanto más rancio, mejor- asumo que no dar la cara es garantía de una impunidad que ni comparto ni admiro. Pulsar el timbre y salir corriendo puede ser una aventura cuando se tienen diez años, pero hacerlo cuando se sabe que se perjudica dolorosamente a otro, rebasa la condición de falta y goza ya de la categoría de fechoría repugnante.

Sin embargo, en estos mismos días, el anonimato se me ha aparecido como algo loable: bien como edificante virtud, bien como estrategia reparadora de injusticias. En el primer caso y frente al coro laudatorio que suele acompañar a gestos solidarios de Ilustres - siempre mejor donar unos aparatos sanitarios que evadir impuestos o no pagar salarios justos- contrasta la cantidad de personas anónimas que pasan por caja, ya sea de su hermandad, su ONG o su vecino. Cuánta gente se rasca el bolsillo para echar una mano con los refugiados, con los exiliados por hambre, guerra o miedo. Cuántos nombres sin nombre detrás de pequeñas grandes acciones que equilibran el mundo. Y, al mismo tiempo, ese anonimato resulta una herramienta para evitar desmanes. Ante la dificultad probada de los mayores de 45 años para encontrar trabajo, el otro día escuché a un experto proponer que los CV omitieran la edad. Está comprobado, abundando en la idea, que cuando las mujeres optan a plazas en exámenes y pruebas de forma innominada, suelen tener óptimos resultados que caen en picado en las entrevistas personales.

Ocultar el nombre para defenderse. Ocultar el nombre para atacar. La cara y la cruz. El factor humano de Otto Preminger y sobre todo Graham Greene.