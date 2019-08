Años de humo (4)

De todos los franceses se decía que eran deicidas y ateos, aunque luego sabíamos que no, porque entre ellos los había de otros países cristianos, italianos, polacos y del sur de Alemania, que dicen que allí son tan católicos como aquí. Pero, nada, se ve que para todos el emperador era un Dios más fuerte que Dios, porque luego la tropa robaba iglesias y saqueaba como si fueran moros desembarcados en otra invasión. Eso es lo que no llegaste, no llegasteis casi ninguno a entender nunca. Cómo gentes venidas de países cristianos quemaban iglesias y mataban curas, por más uniforme francés que llevasen.

Esa era otra. Los uniformes, que había que quitar a los muertos, y quemarlos, para que no se supiese quienes eran los que estaban bajo tierra. Sin olvidar aquellos pendientes que llevaban casi todos, que por eso conocieron una vez a unos muertos y se vengaron en todos los de aquel cortijo, antes de quemarlo también. El humo de los uniformes. El humo de las caserías, de las cosechas quemadas. No fallaba. Era la rúbrica del desastre, la alargada señal de ninguna paz en las alturas a los hombres de mala voluntad.

Porque no es que vosotros la tuvierais muy buena, por más que la vierais más que justificada, en aquellas circunstancias. Pero voluntad, mala. Piedad, ninguna. El cura de tu pueblo lo decía bien claro. Curioso, el cura, que tantos líos había tenido con aquellas dos que decía que eran sus sobrinas hasta que se supo la verdad, y lanzando maldiciones desde el púlpito contra los franceses que decía que no respetaban la ley de Dios. La que él respetaba a medias, y no digamos los frailes del convento, que no había casi quien mejor viviera en el pueblo, como os contó después aquel hermano lego que se pasó a la guerrilla y decía que él mataba, pero sin demasiada ira, porque no creía que saquearan más los franceses que los frailes de su comunidad. Bueno, sin ira, pero vaya si mataba, que aparte de grande y fuerte había sido el carnicero del convento y no había como él para de un solo golpe, con el cuchillo o la bayoneta, darle a un gabacho en el sitio justo y ultimarlo en el acto. A eso parece que le decía él lo de sin ira, que fuera todo rápido y eficaz, casi sin sufrir el otro.

Aquel hermano lego que luego volviste a ver en el asedio a Tarifa. Ya ni te acuerdas del nombre. Y no han pasado tantos años. Once años no son tantos, qué van a ser. Los de humo, primero, los años grises luego, los de la esperanza, después, y ahora los oscuros que se avecinan, por más que para ti, te temes que ya va a ser igual, que pronto se van a igualar los unos y los otros en la nada, tras haber habitado en tus recuerdos. Pero son los de humo los que ahora te vienen a la memoria con más fuerza. Qué cosas. Quizá eras más joven, claro, pero eso no basta. Algo había dentro de ti que luego se fue apagando, incluso durante los tres años constitucionales, para que ni esos te pareciesen ya tan bellos, tan llenos de esperanza, y eso que cuando los de humo estabas metido hasta el cuello en una guerra implacable, en la humareda en la que solían acabar casi todas las acciones.

Quizá por eso, hoy, esta noche, en estas horas, en la cueva, con Cagabalas y Jabalí como únicos y últimos compañeros, recuerdas, quizá recordáis los tres los años de humo, y a la Guinda, y al hermano lego, y el sitio de Tarifa, que aún no te crees, no se cree nadie, en realidad, que media brigada heterogénea de hombres pudiese haber aguantado a toda una división francesa, con un parque artillero que echaba para atrás nada más verlo, sobre todo en cuanto catasteis las bocas de las piezas asomar por aquello cerros cercanos, y tantos hombres situándose con intención de no irse de allí hasta que no tomaran la plaza. Tuvo buen ojo el gobernador de Gibraltar al haber mandado al regimiento inglés y al irlandés para reforzaros. Daba moral ver a las casacas rojas junto a vosotros, fuerza irregular que erais pez en el agua en monte abierto pero os sentíais incómodos en disposiciones ordenadas, detrás de aquellos muros que no iban a resistir a los cañones, como no resistieron, y obedeciendo órdenes como si fuerais los soldados regulares que estabais lejos de ser, por más que os portaseis tan bien como ellos, en aquellos días inolvidables de principios de enero de 1812. Quizá tus mejores días, vuestra mejor hora, your finest hour, como os dijo luego el coronel de los ingleses, Skerret, que por él habría rendido la ciudad al ciclón francés que se os venía encima, pero que el general español Francisco Copons y los demás oficiales convencieron de que había esperanza. Vaya que si la había.

Pero eso lo supisteis todos luego, porque la verdad es que en el asedio de Tarifa sí que Dios puso esta vez bastante de su parte, y de la manera que menos podíais haber esperado todos...