Antonio Muñoz y las 'dos Sevillas'

Son varios los comentarios publicados en los últimos días en los que se insta a Antonio Muñoz, alcalde in péctore, a proteger con su armiño a todas las Sevillas, y no sólo a la que se supone que él pertenece, que no es otra que la "moderna", "progre" o "alamedera", como diría la compañera Ana Sánchez Ameneiro. Incluso se le ha instado a que lo antes posible se ponga un chaqué. Nadie, sin embargo, pidió a Zoido o a Cabrera -representante del PSOE que "no es de izquierdas", como se definió en cierta ocasión uno de sus colaboradores en una conversación de barra- que se vistiesen de rapero o que acudiesen a uno de esos conciertos que hacen las delicias de lo más granado de nuestra modernidad. ¿Cuál de las dos Sevillas -por seguir con el tópico dualista- es la más auténtica? ¿A cuál hay que dedicarle más mimos y atención? Vaya usted a saber. Lo importante es que el alcalde sea aficionado a tapear en Casa Ricardo o en el Enano Verde, a rezar en los quinarios o a embelesarse en el Teatro Central, se ocupe con acierto de los problemas reales de los sevillanos, esos que, como se dice ahora, son transversales: la limpieza (¡qué sucia vuelve a estar Sevilla con el final de las restricciones!), la seguridad, la movilidad…

Son muchos, quizás la mayoría, los urbanitas a los que ninguna de las dos ciudades le ha helado el corazón, los equidistantes de la cosa hispalense, los habitantes de la tercera Sevilla que viven el territorio y la sociología con poliamor. Su alcalde será aquel que avance nítidamente en la ampliación del Metro, que plante más árboles, que ponga a trabajar a Lipasam, que acabe con la impunidad acústica de algunos hosteleros tramposos, que amplíe el parque de vivienda protegida, que arregle los parques empresariales, que resuelva los grandes problemas planteados en Fiestas Mayores… pero si después es más aficionado al día del Orgullo Gay que a las procesiones de Gloria, o a las dos simultáneamente, es algo que les resulta completamente secundario.

No hay que negar la importancia de los gestos. Un alcalde de Sevilla tiene que atender a sus viejas tradiciones, representar con dignidad al gobierno municipal en días como el de San Fernando o el Corpus. Somos una ciudad con miles de años de historia y eso se debe reflejar en la agenda del primer edil. Pero una cosa es eso y otra convertir las "esencias" en un objetivo prioritario de la gestión política, como se ha visto en algunos mandatos. Muñoz, si es un político inteligente, lo tendrá en cuenta. Si no, será difícil que renueve en las urnas lo que ha conseguido por el dedo de Espadas.