La Sierra Morena ya tiene un encanto más, un nuevo valor que no tiene nada que ver con rutas turísticas, gastrobares o apartamentos para viajeros de fin de semana. Constantina tiene desde ayer la primera escultura dedicada a una persona con síndrome de Down en toda Europa. El municipio homenajea así a Antoñito de Constantina, que así es conocido popularmente, como los reyes lo son por el país donde reinan, pues este Antonio lleva el nombre de su pueblo como primer apellido a mayor honor y gloria de la villa. Dicen que la escultura simboliza el respeto, la aceptación y la inclusión. En realidad debe simbolizar la gratitud que la sociedad debe a estas personas, siempre dispuestas a ofrecer su cariño, sonrisa, conversación y ternura. Cualquiera que haya tratado a alguna de estas personas con cierta asiduidad puede garantizar que generan sentimientos positivos. Abrazan con energía, miran con limpieza, acompañan como nadie, son leales y fieles, disfrutan cuando juegas con ellos, representan los mejores valores de una sociedad carente de muchos de ellos, una sociedad ayuna de la paciencia que necesitan y tantas veces cicatera en el afecto hacia quienes lo dan todo de forma natural.

Son santos inocentes que te cruzas por la calle a diario. A veces hay que presenciar muestras de rechazo, discursos egoístas, palabras aceradas contra personas que no han hecho absolutamente nada contra nadie, pero el sueño de la razón egoísta genera monstruos terribles. Es posible, cómo no, que estas personas tengan su carácter y sus aristas, pero exactamente igual que las demás. Recuerdo el caso de un síndrome de Down que al morir dejó en su casa un vacío impresionante, mucho más del esperado. Lo era todo, absolutamente todo, pero no se apreció la verdadera dimensión de su presencia hasta que desapareció por ley de vida. Él hacía posible que la casa fuera un hogar, que sus familiares dieran su mejor versión, que fueran al fin mejores personas.

Por eso no extraña nada que Antonio González sea un vecino tan querido en el pueblo, de esos seres que se identifican con un lugar, con el encanto de una rutina cotidiana, con un carácter siempre afable que nada pide y todo lo da. Qué vida más bien vivida la de estas personas a poco que se les ofrezcan oportunidades –no digamos ya cuando son laborales– y se les trate con una natural sencillez. Qué acierto más hermoso el de Constantina. Sólo se puede añadir el deseo de que la Virgen del Robledo, de la que tanto hablaba Manuel Ramírez, bendiga a los promotores de la iniciativa.