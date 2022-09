Apareció la cara más rústica de la Champions

Mediante un partido en el que cualquier parecido con uno de Champions era pura coincidencia, el Sevilla no logró abandonar en Copenhague el desairado papel de farolillo rojo del grupo. Un grupo que parecía complicado, pero que se le puede convertir en demoníaco para este Sevilla que anda a machetazos con la vida. Fue éste un partido sin ocasiones en ninguna portería y que mostró la cara más rústica de la Champions.

Lopetegui ha optado por una alineación llena de novedades y no sé si calificarlas de rotaciones o que a la fuerza ahorcan. Sí debe ser rotatoria la sustitución del portero y parece lógico que, al fin, Dmitrovic tenga ocasión de jugar. Rakitic ha abdicado parece que definitivamente en favor de Isco a la hora de mover los muñecos y el partido se mete en una dinámica de posesiones largas y continuas del Sevilla, pero sin que los porteros se vean apurados en ningún momento.

La cosa empieza en plan de monólogo sevillista lejos del área, pero todo va nivelándose, sobre todo en lo que concierne a la administración de la pelota. En-Nesyri tiene ocasión de abrir el marcador, pero el marroquí no la aprovecha y el partido se mete en un bucle como de quiero y no puedo muy compartido. Los locales, rústicos y competitivos a su manera, van subiéndose a las barbas sevillistas y cuando se llega al descanso es una incógnita difícil adivinar el vencedor.

La segunda parte es un calco de la primera y eso que el Sevilla ha vuelto a monopolizar el contacto con la pelota. Sólo juega el Sevilla, pero en tres cuartos todo termina, las áreas son como de atrezo y el partido discurre sin que las tablas peligren en ningún momento. Afortunadamente, el equipo de Haaland remontó ante el Dortmund y la situación parece menos mala. Con lo que pasaba, el marcador no podía moverse y así fue. No parecía Champions, claro que no.