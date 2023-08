El aperitivo de hoy será un homenaje a las bajas Andalucía y Extremadura. A saber: una botella de Leonor (gentileza de González Byass), morcón ibérico y torta de Barros. Quizás un poco excesivo, pero hace tiempo que en España el aperitf es un pequeño almuerzo, cuando no un atracón digno de Baltasar del Alcázar. Aún así, existe el hecho diferencial canario, donde las gentes con un cierto estilo (al menos en mi mocedad) solían tomar un whiskie en medidas británicas, tras cuya ingesta uno era capaz de comerse de morro a cola uno de esos cerdos negros que se crían por allí. En la república independiente de la casa de don JSMM -fino y melancólico gastrósofo- el aperitivo se arma con gin-tonic, langostinos pelados y la vista de Cádiz desde la playa de Santa Catalina; y en el París de mis años estudiantiles los había que superaban el trámite con un huevo duro y un anisete. Pero no es la intención de este artículo hablarles de la riqueza antropológica del aperitivo, sino de sus connotaciones políticas en España.

Fue el triunfante ayusismo la ideología que tuvo la genial intuición, durante los años de la pandemia, de movilizar al pueblo de Madrid bajo la bandera del aperitivo. La playa de la utopía estaba en las barras y veladores de los bares, no debajo de los adoquines. El nuevo sujeto revolucionario pasó a ser el parroquiano de las muchas cafeterías, bodegas, tascas y figones de la villa y corte. Sus armas, una caña o un vermú, cálices que valían mucho más que la pistola de Líster o la pluma de Machado. Este 'Todo por la patria y el piscolabis' no gustó a una izquierda cada vez más resentida con los placeres que no tengan que ver con los genitales; cierta siniestra ya solo encuentra la virtud en la guillotina republicana, la dieta vegetariana y el teatro edificante con cipotes y vulvas. Los barrios cayetanos de Madrid, con sus criadas uniformadas y sus selectas barras, se convirtieron en el nuevo Quartier Latin de una época cachonda y autoparódica. A eso me imagino que se refieren con lo de "ser conservador es el nuevo punk".

El sanchismo ha sabido también usar el aperitivo como un arma política, pero en un sentido inverso al ayusismo. Para el gran dog, el piscolabis no debe ser un elemento movilizador de las masas, sino todo lo contario. El aperitivo debe ser el opio del pueblo. En su cálculo electoral, el presidente contaba con un agosto en el que mejillones y aceitunas adormecieran las conciencias. Al fin y al cabo, cuando uno está con los amigos disfrutando del mar y la cigala a la plancha, ¿qué importa que se le entregue la gobernabilidad de la nación a un delincuente prófugo y faltón que hace apenas unos años intentó volar la democracia española?