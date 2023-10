Los discos están muy bien. Eternizan las interpretaciones al grabarlas –mientras escribo oigo las de Annette Hanshaw para Pathé y Columbia de entre 1926 y 1932: ¡como canta Lover come back to Me, Body and soul o Do Do Do– y permitieron el disfrute privado de la música. Pero donde esta vive de verdad es en una sala de conciertos o un club de jazz.

El teatro radiado, televisado o filmado está muy bien. Gracias a Estudio Uno fui descubriendo a Chejov, Ibsen, Ionesco o Giraudoux. Pero donde el teatro vive de verdad es en la representación escénica desarrollada en ese local que lleva el mismo nombre del arte que en él se representa.

Con el cine sucede lo mismo que con la música y el teatro, aunque con él se pasara de la ejecución y la representación en vivo a la proyección. Como sucede con teatro la palabra cine alude tanto –sigo lo que dice la RAE– al local donde se exhiben las películas (primera acepción) como a la técnica, el arte e industria de la cinematografía (segunda acepción) y al conjunto de películas (tercera acepción). Así fue desde que los Lumière hicieron su proyección pionera el 28 de diciembre de 1895 en el Salón Indio del Grand Café del Boulevard des Capucines hasta la desaparición de los grandes palacios del sueño construidos a partir de los años 10 del pasado siglo –como el Llorens de Espiau o el Pathè de Talavera en Sevilla, en 1913 y 1925– y los teatros reconvertidos en cines, como nuestros San Fernando (RIP) o Cervantes. Después vinieron los multicines, el cierre de los cines y las multisalas en los centros comerciales. En Sevilla el Bécquer, el Rialto, el Alkázar o el Delicias son hoy supermercados, el Imperial es una librería, el Pathè y el Álvarez Quintero son salas multiuso, el Palacio Central, el San Fernando, el Villasís o el Coliseo España fueron destruidos y el Llorens es un fantasma cerrado desde hace años. Solo sobrevive el venerable Cervantes que abrió sus puertas en 1873 y fue reconvertido en cine en 1953, hace 150 y 70 años,

Después de tres años de cierre, hoy vuelve a abrir sus puertas. Felicitémonos y felicitemos a Unión Cine Ciudad, Adepa, la plataforma cultural Cervantes es cine y cuantos lo han hecho posible. Queda pendiente dotarlo de una programación atractiva, para lo que les invito a inspirarse en la sala Phenomena de Barcelona que alterna cine clásico y estrenos, y que los sevillanos respondan. Ojalá.