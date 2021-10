A mí, qué quieren que les diga, no me termina de gustar la calle Tetuán. Por mucho que queden los restos arqueológicos del bar The Sport, con su azulejo del studebaker y su leyenda de camareros siesos y señoritos beodos, esta rúa siempre me resulta vagamente antipática, como esas casas en las que se cometió un horrendo crimen y aún hoy se respira una atmósfera siniestra. Será, quizás, porque aún recuerdo cuando por allí circulaban unos autobuses que casi me rozaban la oreja y dejaban una atmósfera saturada de gases tóxicos y partículas contaminantes. Tiene Tetuán, además, un cierto aire de calle trasera y gris acrecentado por un comercio insulso. Cualquier comparación con la decadente Sierpes, que pese a todo sigue siendo la perla del nomenclátor sevillano, es humillante.

Dicen que Tetúan, ahora, es la nueva Sierpes, lo cual no es más que otra prueba de que el mundo degenera a pasos acelerados. Para colmo de males, es un lugar donde el caminante urbano queda completamente desprotegido -como las columnas militares cuando cruzan un río- y en cualquier momento le pueden asaltar un acreedor, una antigua novia (las desventajas de no ser Madrid) o uno de esos paseantes en corte que tienen toda la mañana para contarte lo muy liados que están en el trabajo. Pero lo peor, sin duda, son los apóstoles de la sociedad civil sevillana. Cada dos o tres años un grupo de profesionales rancios o progres (en esto hay transversalidad y poliamor), probablemente aburridos de una vida inane y sin alicientes espirituales o carnales, decide crear una plataforma para "despertar a la muy perezosa sociedad civil sevillana". Acuciados por esta enorme tarea se ponen en marcha con el ardor del requeté recién comulgado y crean ciclos de conferencias y debates que suelen acabar en la barra de un bar despotricando del pulso muerto de la ciudad y alabando el dinamismo (así le dicen) de la bella Málaga. No suele durar mucho el entusiasmo y, tras los consabidos comunicados sobre la SE-40, el Metro, la ampliación del Bellas Artes o la discriminación de Sevilla en las inversiones públicas del Estado, el grupo se disuelve pacíficamente o queda, como los virus, latente a la espera de un nuevo calentón ciudadano, lo cual ocurrirá en un par de años. Es el momento en que todos podemos volver a pasear tranquilamente por la antipática Tetuán para esquivar a los intensos voluntarios de las ONG y contemplar los escaparates más insulsos de la historia del comercio mundial.