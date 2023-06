¿Apoyará Vox a Sanz?

Muchos se preguntarán qué piensa hacer Vox el próximo sábado: si finalmente votará (o no) a favor de la investidura de José Luis Sanz. Podría parecer hasta lógico que Vox solicite formar parte del gobierno municipal para prestar sus votos al PP. Pero parece que esta posibilidad no es algo que se contemple por parte de los populares, a tenor de que tampoco necesitan los votos de nadie para garantizarse el bastón de mando del Ayuntamiento, algo que consiguió en las urnas. Cabe recordar que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dejado claro que no ofrecerán gratis sus apoyos. Veremos qué ocurre al final.