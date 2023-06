DE José María Calviño, director general de RTVE en los años más duros del felipismo, se contaba que se ponía de pie, casi se cuadraba, cada vez que Alfonso Guerra lo llamaba por teléfono a su despacho. Aquel Calviño fue la prueba incontestable de que, con la llegada de la democracia, algunas cosas no cambiarían, entre ellas el mangoneo desde el poder político de la televisión pública española, un quiste para nuestro sistema que tanto PP como PSOE se han encargado de mantener. La hija de José María, la todavía vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, parece haber continuado con esa tradición de dar el taconazo ante el inmediato superior, en este caso Pedro Sánchez, al que ayer llamó, en una entrevista radiofónica, “presidente honesto”... Así, sin anestesia. El madrileño puede tener muchas virtudes (porte atlético, dominio del inglés, pelo...) pero entre ellas no está la de la honestidad. Sencillamente no se puede tildar de honesto al hombre que incumplió sin ningún tipo de rubor sus promesas a los ciudadanos de no pactar con Podemos o Bildu o de no indultar a los impulsores del intento de voladura de la democracia española conocido como procés. Un hombre sin palabra es, por definición, un hombre deshonesto.

En los últimos días, Nadia se ha convertido en el último de los arietes de Pedro Sánchez para el 23-J, una vez que se ha dado cuenta de que la farsa del antifascismo no funciona. El presidente, ahora, quiere hacer valer su gestión económica y con tal objetivo usa a una persona que, si bien ha sido su ministra en el ramo, no va siquiera en las listas electorales, lo cual añade un punto de incertidumbre en el votante. No hay duda de que Nadia Calviño, junto a Margarita Robles, representa ese PSOE serio y socialdemócrata que casi se ha esfumado, enemigo de las extravagancias y los radicalismos. Pero otra cosa es el triunfalismo con el que vende una gestión económica que, por muy buena que haya sido, no ha terminado de alcanzar a las clases medias españolas, que aún entran en pánico cada vez que van al supermercado o se topan con el recibo de la luz. La economía no va tan mal como les gustaría a los adversarios de Calviño, aunque creerse que el voto se determina exclusivamente por una serie de indicadores macros es una necedad. Ahí están las encuestas para recordarlo. El gran problema que actualmente tiene el PSOE no son los números, sino su propio candidato, el “honesto” Sánchez, del que los españoles ya no se fían. Quién sabe, quizás con una líder como Calviño las cosas serían diferentes. Hay gente que dice que la operación ya está puesta en marcha. Sólo pendiente del batacazo de Sánchez. Lo veo.