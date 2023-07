Una de las más nefastas y codiciosas disposiciones del rey Pedro I ocasionó un bullicioso y arrebatado tumulto en el Alcázar de Sevilla, cuyas razones lo explican de sobra. Se iniciaba el periodo más propio de la guerra civil entre Pedro I y su hermanastro, Enrique de Trastámara, que transcurre de 1366 a 1369, cuando, en este último año, es asesinado el rey por su medio hermano. Con un nutrido apoyo de capitanes y compañías francesas, Enrique entra en el reino de Castilla y se afinca en Calahorra, sin encontrar resistencia ni prevención para el ataque del rey don Pedro y las tropas que con él estaban en Burgos. Es en esa ciudad riojana de Calahorra donde Enrique se proclama rey de Castilla, el segundo de ese nombre, y no repara en conceder mercedes y recompensas a sus exaltados partidarios –el de las Mercedes, le quedó, no sin motivo, como título, además de Fratricida–. Avanza el Trastámara hacia Burgos y Pedro I deja desamparada la ciudad, tras no atender los encarecidos ruegos para que la defendiera. Argumentaba don Pedro conocer que su hermanastro pretendía dirigirse a Sevilla, donde él tenía a sus hijos y tesoros, razón por la que partía raudo. Los de Burgos decían al rey que tal no era el propósito de don Enrique, sino el de tomar Burgos, desde Briviesca, a ocho leguas, donde ya estaba. Así fue, realmente, y don Enrique dio realce a su proclamación coronándose como rey en el Monasterio Real de Dueñas. Pedro I pasó por Toledo, tras salir de Burgos, y marchó hacia Sevilla, mientras que su hermanastro se hacía con la ciudad toledana. Llegado a Sevilla, Pedro I resolvió pedir ayuda al rey don Pedro de Portugal, su tío por hermano de la reina María de Portugal, su madre, ya que Enrique de Trastámara, rendida Toledo, se dirigía a Sevilla. Ordenó entonces don Pedro traer el tesoro guardado en el castillo de Almodóvar del Río y llevarlo, junto al que se custodiaba en Sevilla, a una galera capitaneada por su tesorero, Martín Yáñez, para navegar hasta la localidad portuguesa de Tavira, adonde llegaría el rey. Dispuesto este para salir de Sevilla, comprobó que las gentes de la ciudad se alborotaban y pretendían ir contra él para robarle, por lo que tuvo gran temor y partió sin dilación, a fin de atravesar Portugal y, desde La Coruña, navegar hasta Bayona. No había salido del río Guadalquivir la galera con el tesoro cuando fue tomada con, se cuenta, treinta y seis quintales de oro y muchas joyas, que pasaron a Enrique de Trastámara, al que se unió el tesorero Martín Yáñez por el castigo que temía del rey codicioso –de hecho, cambiado el rumbo de la historia, Pedro I ordenó matarlo–. Sevilla recibió a don Enrique con gran solemnidad y aparato, con muchas gentes venidas también de las comarcas al Alcázar, y el de las Mercedes hizo honor a su título con las repartidas dádivas que tornan las lealtades.