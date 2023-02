Me lo dijo mi vecino de butaca el sábado: parecemos UK, qué barbaridad de buenos actores en todas las categorías. Verdad. Me puse tiquismiquis: y de directores, compositores, guionistas, iluminadores, montadores, sonidistas. Como es buena persona mi amigo afirmó con la cabeza. Pero repitió, parecemos ingleses, por si no me había quedado claro. Por las alfombras rojas de festivales y goyas desfilan cada año señoras y señores con sonrisa de haber elegido vivir de lo que aman. Que los trajes sean prestados o que esa misma mañana le hayan llorado a su amiga asesora fiscal se lleva por dentro. Nunca luce mejor Stanislavski que en un fiestorro de día memorable. Algunos triunfan y otros, menos, viven con holgura. Hay quien se ha hecho rico. También pasa en la literatura, por cada casa ideal que enseña Vargas Llosa hay millones de alquileres o de hipotecas pagadas con el sudor de los ordenadores o de las aulas, en el mejor de los casos. Somos un país pequeño de gente muy grande que hace cultura desde la puñetera base para que la punta del iceberg luzca brillante. Alberto Rodríguez, que no es precisamente un fracasado, reconoce ser feliz con lo que tiene, para ir tirando. Tiene una carrera exitosa de… ocho películas y alguna serie. Y ya. Cierto es que si los cines se cierran las plataformas y las teles cada vez apuestan más por producto nacional. Se me cayeron las lágrimas -de risa al principio- cuando el actor Diego Martín, en un programa de Buenafuente, ante el deseo del presentador de que le fuera bien y le salieran buenos papeles contestó: "Y aunque sean malos". Pues eso. Que se lo pregunten a Alfredo Landa.

Estos días de artisteo gozoso está caliente aún el recientemente aprobado Estatuto del Artista, aunque quede su desarrollo. Como todos los textos legales, hay a quien le parece insuficiente, pero lo cierto es que viene a cubrir lagunas que enrojecen a cualquiera. Nacho Campillo, magnífico músico, en tiempos fundador de Tam Tam Go, explicaba el otro día en Radio 3 que por fin habrá un epígrafe en la Seguridad Social para los compositores y los arreglistas musicales. Que vivían en un limbo, carne de factura sin IVA y trabajo encubierto. Habrá paro y habrá pensiones aunque queda pendiente el papel de los autónomos de la cultura e incluso la misma definición de "trabajador cultural". Recordaba Campillo con gratitud y cariño el "último viaje"-en este caso metafórico- del escritor Javier Reverte y su lucha para que no fueran incompatibles el cobro de una pensión y los derechos de autor o un premio literario. Javier y Jorge, su hermano, como El Cid, han ganado una batalla que nos beneficia a todos. Porque una cultura precaria y maltrecha nos convierte en un país precario y maltrecho. La cultura no es gratis. Ni debería ser tratada como el capricho de una dama de la corte de Luis XVI.