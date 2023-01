PUEDE ser una anécdota, una pamplina léxica movida por las brisas plurinacionales. O no. También puede ser un primer aviso, como esas solitarias hormigas exploradoras a las que vemos cabalgar un día por el salón de casa antes de que lleguen las columnas de esclavas. El otro día vimos cómo un periódico redactado en español usaba el topónimo Asturies. No se pretende iniciar aquí un debate apasionado sobre la naturaleza del asturiano, bable, asturianu o asturleonés. Nada ha hecho más daño a España en los últimos tiempos que las guerras lingüísticas. Pero sí hay que denunciar la manipulación del lenguaje periodístico, porque cuando uno pone la palabra Asturies en vez de Asturias en un titular que se supone escrito en español está no sólo maltratando el idioma, sino también haciendo política nacionalista.

No estamos ante un problema nuevo. El ya muy lejano día que alguien escribió en un periódico en español la palabra Euskadi se perdió la batalla frente al PNV (HB prefería Euskal Herria) y su patrimonialización de todo lo vasco. Lo mismo pasó cuando se aceptó como bandera autonómica de la comunidad vasca el pendón independentista del partido creado por Sabino Arana; o cuando se escribió euskera para denominar al vascuence. El bilbaíno Unamuno se equivocó cuando pensó que la lengua vasca –de la que era un gran conocedor– iba a desaparecer. Pero se equivocó con razón, porque era imposible que ese gran y fascinante mosaico de dialectos arcaicos que era el idioma eusquérico sobreviviese a la gran oleada uniformadora de la contemporaneidad. Después vino el nacionalismo y la invención del euskera batúa –un vascuence nuevo, estandarizado y subvencionado–. Fue el momento en el que algunos periodistas y políticos se tragaron el discurso nacionalista y empezaron a hablar de Euskadi, que es como decir England en vez de Inglaterra o Deutschland en vez de Alemania.

Recientemente, tras el éxito del asesinato idiomático que fue prohibir el uso oficial de las denominaciones Lérida, Gerona o La Coruña, alguna prensa catalana en castellano –la misma que había celebrado entusiastamente el franquismo y a la que hoy nadie obliga a expresarse en el idioma de Galdós– empezó a usar la palabra Catalunya. Si de algo presume el español es de su querida Ñ, tanto que es el símbolo del Instituto Cervantes. Quitársela al la palabra Cataluña es, además de una falta de ortografía –lo cual es perdonable– una manera de separar aún más a esta región del conjunto de la nación –lo cual es imperdonable–. Y ahora nos topamos con este Asturies que, quiera el dios de las buenas palabras, no sea más que un desvarío transitorio.