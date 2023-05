XAVIER Domingo fue uno de esos periodistas inclasificables de la Transición. Gamberro hasta rozar la mala educación, erotómano, gourmand, rabiosamente independiente, aficionado a las boutades de derechas, con algo de jipi y algo de burgués. Su carrera periodística estuvo muy ligada a aquel Grupo 16 que fue favorecido por EEUU para fomentar en España la prensa radical-demócrata fuera de la influencia de la izquierda marxista. Aún hoy, cuando encuentro en algún librero-mantero un viejo ejemplar de Historia 16 busco inmediatamente si contiene alguno de esos artículos en los que Xavier Domingo nos contaba del origen castrense y napoleónico del pollo a la Marengo o la receta tortuosa y milenaria de la carpa china que le gustaba al emperador Tay Kong. Porque la gran pasión de este catalán fue la gastronomía, arte que siempre vio como una rama más de las humanidades donde confluían historia, antropología, literatura, política, etcétera.

De safari el otro día por internet, buscando artículos, entrevistas y otras maderas de deriva del desaparecido Xavier Domingo, me encontré con una interviú que le hicieron en un desaparecido periódico de la Costa del Sol, cuyo titular era, como todos los suyos, llamativo: “La cocina andaluza ha sido martirizada por los turistas”. Corrían los ochenta y todavía no había llegado la globalización, la turistificación masiva y otros demonios propios del siglo XXI. ¿Qué no hubiese dicho Xavier Domingo hoy en día, cuando ya no sólo la gastronomía y los bares de costa son colonias del imperio turístico, sino también los de los centros históricos de ciudades antaño agrarias, levíticas y anticuadas?

Pero, al menos en la Baja Andalucía, no todo está perdido: queda un hecho diferencial gastronómico que, debido a sus cuernos y sus babas, no consigue captar el favor del turista, por lo que sus ritos y santuarios suelen permanecer a salvo de la invasión. Me refiero, claro está, a los caracoles, heraldos de las calores y hermanos de la cerveza helada. Con mayo empieza una temporada que nos convierte a los sevillanos en inquietos exploradores de la ciudad en busca de los más refinados caldos, en expertos naturalistas capaces de distinguir las distintas procedencias de los gasterópodos. Al igual que la Semana Santa sirve a muchos para conocer el centro, la temporada de los caracoles ayuda a no pocos a conocer la rica periferia de Spal, donde se encuentran los mejores guisos. Y todo sin tener que aguantar, por ahora, la tabarra turística. La ingesta de caracoles y la contemplación de las corridas de toros, dos asuntos de cuernos, son fenómenos de difícil comprensión para la mayoría de los guiris. Es más, les suele producir repugnancia. Todo para nosotros. Como dijo el gran Charles Ryder en Retorno a Brideshead, “mis cuernos me convirtieron en el rey del bosque”.