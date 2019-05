Autopsia del rey don Pedro

Se afanan los médicos en apartar la vida de la muerte, o en hacer que esta postergue su reclamo, pero capaces son también de encontrar razones de la vida en los restos mortales de un finado. Y si egregio fue aquel de quien solo queda una calavera, incompleta y desarmada, cuya cabeza rodó por secarrales mojados de sangre, las pesquisas de los forenses se las ven con la historia, no pocas veces hecha de memorias y de mitos -subjetivas las primeras, fantásticos los segundos-, como si posible fuera dirimir el porqué de los comportamientos, de los marcados rasgos del carácter o de las singulares alteraciones del rey de Castilla casi siete siglos atrás.

El 18 de mayo de 1968 un equipo médico realizó en Sevilla un estudio radiológico y fotográfico de los restos del rey don Pedro I, custodiados en la Capilla Real de la Catedral. El propósito era determinar la existencia de algunas alteraciones estructurales que afectaran a sus facultades mentales y pudiesen explicar los "actos anormales" que se le atribuían, o las alteraciones entre su rectitud, sabiduría y justicia, y las pasiones, crueldades y desvaríos instintivos.

Se constató cierta deformación del cráneo y, por ello, resultaban posibles los trastornos de naturaleza mental debidos a tal descompostura orgánica. Desde la parálisis cerebral a la esquizofrenia, pasando por alteraciones en el albedrío y descontrol impulsivo de la voluntad. Si bien, ante el inventario de las iniquidades achacadas al rey, dado sería pensar en la levedad del diagnóstico. Ya que se le asignan, en distinto grado -consentimiento, indiferencia, decisión o autoría-, sanguinarias muertes de los más próximos: la concubina de su padre, su hermanastro, una de sus mujeres, su propia madre; de los nobles, oficiales, cortesanos y vasallos, tanto leales como enfrentados -si es que no son los mismos al albur de los momentos y de los intereses-; y de cuantos, de un modo u otro, se topaban con él en las encrucijadas de los días, con la mala fortuna de no librarse de las iniquidades que la ira repartía al antojo del desvarío. Por lo que una microcefalia, aunque resulte anormalidad destacada en el cadavérico cráneo del rey, parece no bastar para tan desmedidas provisiones de crueldad.

Valga apuntar que el infante, en sus primeros años, muy cerca de donde sus restos reposan, vivió casi recluido en el Alcázar con su madre, doña María de Portugal, sin saber del rey Alfonso XI, su padre, más que por las muy contadas y cortas presencias cuando se apartaba de su acaparadora concubina, Leonor de Guzmán, con la que tenía una prole de bastardos que acompañaban con preeminencia al rey en las batallas y litigios. A esos mismos que recibió, con poco más de quince años, en las puertas del Alcázar, traído el cadáver del rey, muerto de peste negra en el sitio de Gibraltar. Cuando el rey don Pedro I, recién proclamado, ya tenía el carácter torcido y la mirada amenazante.