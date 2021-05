Ya lo cantaba el cañón de Sara Montiel: "Como aves precursoras de primavera/ En Madrid aparecen las violeteras". Ahora, cambie Madrid por Sevilla y violeteras por turistas y ya está hecha la gracia y el artículo. Los guiris vuelven a verse en la ciudad en unas cantidades que, aunque todavía no se pueden asimilar a las nutridas masas de los tiempos anteriores a la pandemia, sí nos indican que hemos entrado en la fase 1 de la recuperación económica. Estas primeras y exóticas ánades que vemos andar un tanto vacilantes por Mateos Gago anuncian la inminencia de otro aterrizaje mayor, la gran migración turística que volverá a darle a las calles del centro un aire de poblachón de la Mesta en días de trashumancia, con esa inconfundible mezcla de negocio, jolgorio y molestias vecinales. La España vacía tiene sus rebaños de alegres merinas, con sus rabadanes, pastores y zagales; la España petada, sus populosas manadas de extranjeros, con sus guías turísticos, sus gitanas de la buenaventura y sus camareros.

¿Volverá a ser todo como antes del virus? Esperemos que no. Sería absurdo no sacar algunas enseñanzas de los largos meses de pandemia. Por ejemplo, los turismófobos deberían comprender que el turismo, hoy por hoy, es fuente principal de nuestra economía y que cualquier alternativa viable a este modelo tardará años en ser implantada. Toca, pues, poner buena cara y aprender del hermano moro y su rico léxico profesional (paisa, bueno, bonito, barato). Aparte, es imperativo que los turismófilos comprendan que no se puede convertir el centro en un parque temático de uso exclusivo para visitantes. Estos meses hemos disfrutado de cosas que habíamos olvidado: sentarnos en Las Teresas para tomar una copa, visitar una Plaza de España milagrosamente vacía o pasear por algunas calles sin tener la sensación de estar en el paseo marítimo de Lloret de Mar. Algunos, incluso, han podido alquilar pisos para vivir en el centro a precios razonables o dormir sin ser martirizado por un grupo de vikingos en estruendosa despedida de soltero.

Perdonen el pesimismo (que como le dijo Antonio Garrigues Walker a Juan de la Huerga, "es un delito moral"), pero nos da la sensación de que las cosas poco cambiarán y que, en meses, volveremos a la casilla de salida. Nos lo anuncia, por ejemplo, la recién finalizada plaza de la Magdalena, convertida en un simple velador del nuevo hotel que, entre muchas otras cosas, ha desfigurado el curioso edificio de aspecto italianizante del arranque de Rioja, un inmueble que sorprendentemente no contaba con ninguna protección. Dentro de poco aquello estará lleno de aves nuevas. Esperemos que, al menos, dejen buenas propinas.