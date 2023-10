Aplaudo la suspensión del Apocalipsis Zombi tanto como reprocho que se organizara. ¿Qué pinta la delegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones del Ayuntamiento gastándose 55.000 euros en promocionar lo que no necesita ser promocionado porque lo invade todo? Lo malo es que no lo ha suspendido porque haya caído en la cuenta de que era una imbecilidad innecesaria –móntese cada cual la fiesta que quiera, cómprese el disfraz que le apetezca y gástese en afeites cuanto pueda– sino porque la empresa que optaba a la adjudicación no cumple con los requisitos exigidos en el pliego. Por lo que, si los hubiera cumplido, se habrían gastado dichos 55.000 euros en “una gran velada de terror al aire libre” que se celebraría simultáneamente en los 11 distritos teniendo como hilo conductor “un apocalipsis zombi que pone en peligro a la humanidad y caída de la civilización presa del pánico dejando grupos aislados de supervivientes que deben conseguir mantenerse con vida encontrando objetos, poniéndolos a salvo o apoderándose de ellos o resolviendo pruebas o acertijos”.

El dinero público no debe servir para apostar por caballos ganadores. Y Halloween es un pura sangre consumista que ha ganado la carrera sin que nuestras tradiciones para celebrar Todos los Santos y conmemorar los fieles difuntos siquiera salieran de los establos. Si la batalla cultural se ha perdido (y no digamos la religiosa, pese al enternecedor y patético intento de cristianizarla como Holywins), queden las cosas como están. Ya se basta a sí mismo el carnaval de zombis, esqueletos, jokers, freddykruegers y otras criaturas para necesitar además que el Ayuntamiento se gaste miles de euros en promocionarlo. Si quiere intervenir culturalmente en lo que se celebra el 1 y el 2 de noviembre organice con nuestra Orquesta Barroca el Réquiem de Mozart, con nuestra Sinfónica el de Verdi, con un buen coro el Officium Defunctorum de nuestro Cristóbal de Morales o, si le apetece, reponga el Tenorio en broma que nuestros Manuel Barrios y Agustín Embuena estrenaron en el San Fernando allá por 1959 con el grandísimo Embuena como don Juan, Emilio Segura como don Luis, Mariló Naval como doña Inés y Barrios como Ciutti.

Puesto a hacer algo, que tenga que ver, como corresponde a lo público, con el fomento de la cultura más arrinconada por las modas horteras y con nuestra historia y tradiciones.