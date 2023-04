El de 1948, primer Santo Entierro Grande que se justificaba con una conmemoración, celebraba el 700 aniversario de la reconquista de Sevilla y la reinstauración del culto cristiano. Puede comprenderse en tiempos nacionalcatólicos de chaquetas blancas de jerarcas en las cofradías.

El de 1965, primero celebrado en sábado, recurrió al XXV aniversario de la reorganización de la hermandad convocante, aunque lo más difícil de comprenderse es que se celebrara el mismo año de las Misiones en el que, entre el 31 de enero y el 14 de febrero, habían salido un centenar de imágenes de 55 hermandades. Supermisionada e hiperevangelizada debió quedar Sevilla tras esos tres meses en los que tantas imágenes salieron fuera de sus días propios.

El de 1992 conmemoraba, según la versión oficial, el quinto centenario de la Evangelización de América que, por cierto, los dos últimos papas han puesto en cuestión por ir acompañada de "sufrimientos" e "injusticias" para los indígenas, repudiando recientemente el Vaticano la "doctrina del Descubrimiento". Ya se anticipó Unamuno con su "¡no se puede evangelizar a cristazos!". La causa no oficial era que tres días después se inauguraba la Expo. No bastando, ese verano, ya sin disimulo, en pleno calendario Expo, se organizaron las exposiciones Los esplendores de Sevilla en las que imágenes de hermandades de gloria y de penitencia fueron llevadas en sus pasos a las iglesias de San Juan de Dios y del Salvador para que las vieran los turistas. A otros dos pasos con sus sagradas imágenes les tocó ir a la Catedral para hacer guardia turística. Un millón de personas visitaron las exposiciones. Un exitazo. No hay datos sobre los frutos espirituales de ver a las sagradas imágenes expuestas como piezas de museo fuera de sus templos y altares.

El de 2004 buscó una causa que todo sevillano lleva impresa en su corazón: el IV Centenario del Decreto del cardenal Niño de Guevara que organizó la Semana Santa con la estación de penitencia a la Catedral. La cosa colaba mejor que lo de la evangelización de América, porque al fin y al cabo tiene que ver con el orden de la actual Semana Santa. Pero no dejó de ser un pretexto traído por los pelos -mejor: por el capelo cardenalicio de Niño de Guevara- para que las felices multitudes disfrutaran al volver a ver los mismos pasos que habían visto uno, dos o pocos días antes, cosa que por lo visto evangeliza mucho.