En 1948, 1965, 1992, 2004… y 2023. El Santo Entierro Grande se agarró al 775 aniversario de la reinstauración del culto cristiano en sospechosa coincidencia con la magnatitis o inflamación de magnas que ha llenado casi todas las ciudades andaluzas de pasos en cualquier fecha del año y con diversos pretextos para gozo de sacapasos y provecho de hostelería. Sevilla no podía quedarse atrás tras haber impedido la lluvia que en febrero de 2013 salieran 14 pasos en un Vía Crucis de la Fe. En 2018 se intentó una magna mariana por el 90 aniversario del Congreso Mariano. No cuajó. Después un Santo Entierro Grande en acción de gracias por el fin de la pandemia. Tampoco cuajó. Se retomó entonces la mariana para conmemorar la reconquista. Pero quedó pospuesta. Por fin el mismo 775 aniversario que no justificó la magna de las glorias se consideró adecuado para montar un Santo Entierro Grande. El que la sigue la consigue.

Según el presidente del Consejo es algo que "va más allá de lo que es la procesión, porque colabora con la evangelización ya que podremos ver la Pasión, Muerte y Resurrección pasar ante los ojos del espectador". ¿Y qué había pasado los días anteriores? Según el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías es "una oportunidad, un aldabonazo al alma para acercarnos más a Jesucristo". ¿No bastan 71 cofradías y nueve jornadas de procesiones? "Durante la Semana Santa -matizó- vamos a tener muchas oportunidades de hacerlo, pero el SEG va a ser una ocasión especial, diferente… Esto había que aprovecharlo poniendo a Cristo en el centro". ¿Dónde estaba los días anteriores? Añadiendo -excusatio non petita- que "esto no se hace por arte o por turismo", sino por "alabanza y acción de gracias a Jesucristo". Manifestadas, por lo visto, en volver a sacar pasos que salieron unos días antes o incluso el anterior, cambiar el acompañamiento musical, que un romano lleve plumas cortas, vuelvan ángeles vendidos, se pongan bordados y potencias o se cambien exornos florales.

De ser cierto lo del efecto evangelizador de ver muchos pasos en fila india (lo que me temo no se cree ni el Montpensier que lo inventó) sería una tacañería espiritual limitarlo a los abonados a sillas y palcos. Aunque tampoco importa mucho porque lo que la mayoría esperaba eran los regresos, sobre todo algunos de rompe (tímpanos) y rasga. No se lamenten después los responsables de la trivialización de la Semana Santa.