Conozco a sevillanos y sevillanas, que son de derechas de toda la vida, que siguen diciendo que votarán a Juan Espadas, el candidato del PSOE a la Alcaldía. A pesar del pacto de Gobierno para la Junta de Andalucía entre el PP de Juanma Moreno y los Ciudadanos de Juan Marín. A pesar del auge de Vox, que algunos ilusos dicen que es el partido del Polígono Sur, pero que en realidad obtuvo sus mejores resultados en Los Remedios. A pesar de lo que están formando los socialistas andaluces, demonizando al centro y la derecha por pactar con la extrema derecha, como si ellos nunca hubieran pactado con la extrema izquierda. Y en esas aparece Juan Espadas, cumpliendo lo que pactó con Beltrán Pérez y Javier Millán, y aprueban la bajada de impuestos para 2019 en Sevilla, así como la congelación de tasas. El PSOE consigue el apoyo del PP y Ciudadanos, mientras en las Cinco Llagas se miran con odio.

Conozco a sevillanos y sevillanas, que son de izquierdas de toda la vida, que dicen que Juan Espadas es un candidato de derechas, y que hubiera obtenido sus mejores resultados presentándose con el PP o Ciudadanos. Conozco a algunos de izquierda de toda la vida, algo más exagerados, que dicen que Espadas sería ese candidato que Vox está buscando para la Alcaldía y no encuentra. Porque hay votantes de Vox que disimulan como si no lo hubieran votado, y no quieren señalarse.

Espadas es el icono de Espadas. Tiene una habilidad indiscutible, porque la gente dice que este alcalde no hace nada que se vea, ni el Metro, ni una torre, ni unas setas, ni una comisaría de la Gavidia o un San Hermenegildo. Y para un tranvía a Santa Justa que quería hacer, le pegan un frenazo. Y que lo único que hace es poner luces en Navidad y vallas en Semana Santa, y afirma que Sevilla es una ciudad segura, mientras rompen las lunas de los Burger King y las tiendas de Aromas.

Pero la gente está supercontenta, incluso en los barrios hartos, de donde a veces vienen unos cuantos malanges para incordiar. Y, por si fuera poco, aparece Daniel González Rojas, el portavoz de IU, y dice que a Espadas le resulta más sencillo pactar con la derecha que con la izquierda. Y que no se lo explica. Aunque la explicación es sencilla: porque la derecha pide bajar los impuestos y la izquierda intenta subirlos.

Pero que no se haga ilusiones el alcalde. Para 2019 le espera lo peor porque Beltrán Pérez ya le ha llamado trilero. Se espera una oposición más fuerte. Y se espera que se note en las encuestas. Pues también hay gente de orden que dice que para derechas ya están los suyos.