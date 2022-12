Juanma Moreno corre el riesgo de caer en el error de percepción de otros dirigentes bendecidos por los resultados masivos de las urnas, que se encapsulan en un liderazgo al que sacan brillo todos los días sus consejeros y asesores, sin que nadie sea capaz de explicarle algo así como que Andalucía, presidente, no es la líder del crecimiento económico del país.

Andalucía, cuenta el relato oficial, es motor de España, dejará atrás a Cataluña, al País Vasco, le hablará de tú a tú a Madrid, y nos convertiremos en la Baviera del sur de Europa. El argumento es calcado al que durante algunos lustros empleó el PSOE de Andalucía, cuyos dirigentes amonestaban a los periodistas que en 2009 se atrevían a hablar de crisis económica. Como Supertramp: ¿Crisis? ¿Qué crisis?

Andalucía ha tenido en 2021 el peor PIB por habitante de España, la renta más baja del país, por detrás incluso de Extremadura y Canarias. Es la primera vez que esto ocurre en la serie de la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE), de tal modo que la convergencia andaluza, del 74,1%, es la más baja de todas. Si la riqueza generada en Andalucía por habitante fue de 18.906 euros, la de Cataluña, Madrid y País Vasco superan el listón de los 30.000 euros. Nuestro peso del PIB al total nacional es del 13,3%, muy lejos del trozo de tarta que aportamos a la población general, que es mayor del 17%.

Un retraso secular no se cambia en cuatro años, pero algunos discursos de San Telmo provocan sonrojo, no ya por triunfalistas, sino por ser inciertos de modo manifiesto. Hay que bajar de los cielos, ver lo positivo, que lo hay, pero entender que aquí no hay una realidad histórica que se haya superado. Otra cara es la política, en ese sentido sí se debe felicitar al presidente andaluz, porque es el referente regional en su partido y porque es capaz de entenderse muy bien, y a la vez, con Lambán, Ximo Puig y García Page.

Cualquiera podría acudir a otros datos para contrarrestar a este último del INE, subrayar el buen momento de las exportaciones andaluzas y de la inversión exterior, incluso recurrir a ese mantra de que tenemos más autónomos que Cataluña, lo que posiblemente muestre más nuestra flaqueza que nuestra fortaleza, pero el crecimiento del PIB por habitante es a la economía de los territorios lo que los litros por metro cuadrado es a la meteorología.