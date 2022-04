Balance de la Semana Santa

Como el tiempo aquí en Andalucía ha sido bueno, también ha sido buena la Semana Santa, pero no ha faltado, como casi siempre ocurre, la lluvia. Es este el único enemigo de verdad que tienen las procesiones de Semana Santa. Mi larga experiencia de más de 80 años me dice que el único enemigo que tienen los cortejos procesionales cuando el pronóstico da agua (que hoy por lo general son muy certeros) es no salir, quedarse en el templo y sustituir la salida por actos internos. Nadie quiere quedarse en el templo, pero los que votan salir (porque dicen: ¡va a escampar!) no se responsabilizan de los daños en los enseres procesionales y, peor, en los daños en las imágenes. Hay, además, otro problema: cuando la carga de los pasos la realizan los propios hermanos, lo que está de moda y en no pocas cofradías, los mayordomos de paso en Cristo y Virgen no conocen el estado físico de sus cargadores o, incluso conociéndolo, fallan algunos y se produce lo de "no puedo más", dejan la carga y abandonan el paso hasta el punto de crear un problema, que solo pueden remediar sus hermanos con un sobresfuerzo.

Este problema ha surgido en Cádiz y el Diario lo tituló "Abandono del paso" y con valentía el presidente del Consejo de Hermandades ha dado cumplida cuenta de los defectos y fallos observados , como la inoportunidad de una cofradía que salió 45 minutos más tarde y se recogió con un retraso de 1 hora y 45 minutos. Aquí el presidente ha actuado más como abogado defensor y no como fiscal, recordando sin duda su profesión, ya que ese cumplimiento de horarios es esencial para el buen orden y la junta tiene en su mano imponer sanciones económicas a los infractores y cobrárselas con la recaudación de sillas y otros conceptos. Lo intolerable es que el retraso se deba a que los cargadores no pueden con el paso.

También en Jerez han disfrutado de una Semana Santa récord. Se destaca la gran afluencia, en particular la presencia de franceses, quizás preludio de las carreras de motos y de la feria, y el presidente de la patronal, Antonio de María, señala que se han batido récords de Jueves Santo a Domingo de resurrección. Para el triste consuelo de los cofrades gaditanos, también en Jerez hubo problemas con la carga derivados de la falta de asistencia de los costaleros en el día y hora de la procesión y de su falta de preparación. Un hermano de la cofradía señala en Diario de Jerez que ha existido concurrencia de culpas. Parece lógico que se intente remedir los defectos que se observan en la carga que no realizan los profesionales.