Basta de ruedas de molino

Pongo todo mi interés, hago ejercicios de respiración y de relajación, hasta me abro el tercer ojo de Lobsang Rampa e imploro la iluminación budista… Pero no logro comprender por qué el PP y Cs se contaminan si pactan con Vox o sólo reciben su apoyo sin darle puestos, como en Andalucía, mientras que el PSOE puede pactar con nacionalistas radicales y populistas de extrema izquierda dándoles gobiernos u ofreciéndoles altos cargos sin que esto le contamine. Muy al contrario: estos pactos, acuerdos, compromisos, cooperaciones o lo que sea le engrandecen por constituir "mayorías de progreso". Qué tenga que ver el populismo de izquierdas o el nacionalismo radical con el progreso es un enigma. Pero todos sabemos que la palabra progresista lo absuelve todo. Por eso se acusa a PP y Cs de blanquear a Vox, pero no al PSOE de hacerlo con Unidas Podemos, en Comú, Geroa Bai, CUP o Bildu, incluso facilitándoles gobiernos municipales o autonómicos.

Baste como ejemplo el pacto entre socialistas y nacionalistas que ha dado a Geroa Bai la presidencia del Parlamento de Navarra y facilitado la entrada de Bildu en la Mesa de la Cámara. ¿Pasa algo? No. Sólo algún "reaccionario" como Nicolás Redondo Terreros se permite decir que la situación del socialismo en Navarra es "preocupante" porque "nadie puede dejar de ver que existe una cierta concordancia de pensamiento con un partido como Bildu" y porque Navarra es un "objetivo deseado siempre por el nacionalismo vasco". ¡Será facha el tío! Ignora que lo de Navarra es una brillante operación socialista que frena a la derecha y da el poder a los progresistas. Como es otro logro progresista que la socialista Armengol vuelva a presidir el Govern balear al módico precio de pactar con Podemos y MÉS per Mallorca (frito variado econacionalista que aglutina ecologistas, republicanos, soberanistas y pancatalanistas), y de darle a Podemos la vicepresidencia -que ocupará el juez en excedencia Yllanes- y dos consellerías. Casi nada. Sin embargo que PP o Cs lleguen a acuerdos con Vox, incluso sin darles entrada en los gobiernos, es abrirle las puertas de Europa al populismo de extrema derecha y hasta al fascismo, ser la vergüenza de la UE, perder todo pedigrí liberal, centrado o hasta democrático y ensuciarse las manos y el alma, como ha dicho Valls. Lo curioso es que lo dijo tras apoyar, junto a los socialistas, la reelección de Colau. Y se quedó tan fresco.