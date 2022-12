Bendodo y el colmillo de Ramón

A Juanma Moreno le falta Elías Bendodo, Juan Bravo y hasta Juan Marín, aquello era otro Gobierno, más político, el actual es resultado de una improvisación mañanera en la que se cayó algún nombre brillante. No hay prisas ni motivo de preocupación para el PP, porque aún debe tentar cómo va Andalucía en el examen de las municipales del 28 de mayo y de las generales de diciembre de 2023, pero después habrá cambios en el Gobierno.

Antes sólo debería sustituir a Marifrán Carazo si, tal como parece, es la única candidata que no añadiría sensación de dejadez al PP de Granada.

Más política. A Ramón Fernández-Pacheco, que es el consejero de Medio Ambiente y portavoz, le han debido aconsejar que sea más duro con el Gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que hacía a la perfección Elías Bendodo. Juanma Moreno era el bueno, el dialogante y el sosegado, mientras el colmillo de Elías rasgaba titulares en racimos. A Ramón le cuesta. Banderillas de fuego.

El martes pasado, después del Consejo de Gobierno, salió Fernández-Pacheco con el objetivo de emular a Bendodo, le salió poco natural y, entre otras afirmaciones, sostuvo que había que sustituir ya a Pedro Sánchez. Todo con un tono tan exquisito que el hombre llegó a describir cómo de una “tormenta política” pasaba a otra, la meteorológica, y se puso a hablar de la lluvia. Enternecedor. El PSOE quiere reprobarlo en el Parlamento, porque a su juicio no caben ese tipo de ataques expresados desde la tribuna de San Telmo, injustificados según los socialistas porque no lo ligó con ningún asunto andaluz, tal como hacía Bendodo, sino que lo soltó tal cual. Vamos, que iba a meterse con Pedro Sánchez, pero no sabía cómo entrar en calor.

Le han hecho el favor con la reprobación, porque Ramón tendrá un poco de foco, le conviene destacar más.

Las ruedas de prensa de después de los Consejos de Gobierno se inician con una suerte de homilía, en la que el portavoz marca un discurso político, que suele ser lo más interesante porque, después, llega el listado de lo aprobado, obras, créditos y nombramientos, todo un poco tedioso. Las homilías son de dos tipos. Está el modelo canción Abba, donde se describe el momento sublime de Andalucía, una arcadia feliz tras la dictadura socialista, donde Juanma Moreno lanza flores rojas al aire entre mujeres de vestidos vaporosos y catalanes envidiosos. Y el modelo Braveheart, donde el Gobierno andaluz resiste al robo permanente de las huestes de Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Éste es el que le iba de maravilla a Bendodo.