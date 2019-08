Béticos, sepan que sólo la unión hace la fuerza

Por supuesto que para sumergirse en las pestilentes aguas de las redes sociales hay que hacerlo a nariz tapada, por lo que procedemos a olisquear y nos topamos con lo de siempre. Gente de toda laya opinando de lo divino y de lo humano, pero cuando se trata de fútbol, todo currito es como una mezcla entre Helenio Herrera y Vicente del Bosque, entre Johan Cruyff y aquel profeta que vivía por encima del mundo llamado César Luis Menotti.

Y todo este tipo de disquisiciones viene a cuento por el Betis y su entorno, su nutrido y complicadísimo entorno. Hay una facción instalada en una exigencia desorbitadamente ficticia que no se explica cómo un club tan numeroso gana tan pocas veces en el campo. Esgrimen con frecuencia la pregunta de cómo con una masa social tan grande el club no crece. Es un personal que abomina del manque pierda, como si dicho eslogan fuese el causante de tan pobres resultados deportivos.

Como resulta que tiene la cuarta masa social del país, no el cuarto presupuesto, pues todo lo que no sea estar continuamente en Europa es un fracaso culpa de los que manejan la barca. Y me pregunto ¿por qué tan magna masa social no deja de torpedear proyectos desde la grada y desde las redes? Una masa social tan dividida y tan acomplejada por los éxitos del vecino tiene el mismo poder locomotor que la del Rayo o el Leganés por poner ejemplos que vienen muy a mano.

En el beticismo, con más de 50.000 socios, se está produciendo un efecto pernicioso, el de vivir en la creencia de que son engañados desde el palco. Sin duda, en esto hay mucho heredado y ni siquiera la amarga y dura travesía por los juzgados ha logrado que el bético vea buena fe donde ahora sólo percibe la misma sensación fraudulenta que a punto estuvo de acabar con el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, obviando que sólo la unión hace la fuerza.