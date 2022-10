Betis-Roma, nada es más importante

Empresa preñada de ilusión la de esta tarde al final de la Palmera, pues se trata de afianzarse en esa primera plaza que te exime de un gran obstáculo. Cuestión económica aparte, que también importa, ganarle hoy a la Roma sería un paso posiblemente definitivo y con esa tarea por delante emboca la orquesta de Pellegrini la tarde. Reaparece el Betis ante sus fieles tras aquella dificultosa victoria sobre el Girona y lo hace con cierto sabor agridulce.

Desde aquel penúltimo lunes de septiembre, veinticuatro días después reaparece el Betis anfitrión. En ese tiempo acaecido tras el gol de Borja, un hito en Roma flanqueado por dos frustraciones originadas por sendas desaplicaciones en defensa. Pero a ver quién no hubiera firmado una trayectoria como ésta, incluso esos exigentes que ven un drama en que el Betis haya salido de la zona Champions. Y es que hay gente pa tó, que dicen que dijo el Guerra, no Alfonso.

Pero hoy toca Europa, que del Almería ya habrá tiempo de ocuparse hasta el domingo. Llega a Heliópolis el que aparecía como favorito del grupo antes de que apareciese implacable el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, que no se olvide esto de Balompié por los que manejan la barca. Y dijo Mourinho tras el partido en el Olímpico capitolino que el Betis tiene más calidad que su equipo, conque toca demostrarlo otra vez esta tarde en el santuario verdiblanco.

Seguro que Pellegrini apelará a las rotaciones, no cabe otra y lo cierto es que el equipo no se resiente cuando aparecen en la alineación algunos poco habituales. El chileno sabe qué terreno pisa, no es proclive al tiro en el pie y esta tarde ante la Roma es ocasión de volverlo a confirmar. Bravo y Joaquín serán de la partida y esperemos que los centrales hayan aprendido la lección recibida en Balaídos y en Zorrilla. Veinticuatro días después, el Betis ante su gente. No va más.