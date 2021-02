El Betis encarrila la buena senda

Está logrando Manuel Pellegrini que el equipo se instale a la misma altura que hogaño luce el club y ésa es una gran noticia. El equipo bético está compitiendo en igualdad de condiciones que sus rivales y eso auspicia lo mejor, pues 2021 está discurriendo de manera exitosa con dos lunares que bien pudieron evitarse. La eliminación copera y la derrota ante el Fútbol Club Messi como únicos puntos negros en mes y medio no es mal balance.

En Villarreal compitió el equipo con entereza para que sus jugones sacasen a relucir la indiscutible calidad que atesoran. Pero hay que seguir clamando contra el maltrato que los árbitros le dispensan en complicidad con el VAR. En el antiguo Madrigal, una advertencia de laboratorio metió al Villarreal en un partido que pudo escapársele al Betis, sobre todo a aquel Betis que jugaba a lo que quería el contrario. Afortunadamente, todo acabó sin sangre para los de Pellegrini.

Siempre nos dijeron que el VAR había llegado para corregir errores groseros y nunca para buscar penaltis debajo de las piedras. Ya el curso pasado, en el mismo sitio y casi a la misma hora, fue el Betis víctima del celo de los que manipulan el artilugio. Buscaron con lupa penalti de Bartra a Samu Chukwueze y lo encontraron, vaya si lo encontraron. Y aquello trocó un empate en goleada adversa, algo que bien pudo ocurrir antier noche por una decisión exactamente igual.

No puede ser que el VAR se utilice como instrumento escudriñador y todavía si se hiciese siempre y no a la carta, pues mire usted, lo que es igual para todos no es ventaja para nadie. Gracias al cielo, el tejemaneje del VAR no hizo daño a la larga, aunque el tramo final tuvo el sinvivir que no hubiera existido sin el puñetero penaltito. Y ahora, a seguir compitiendo como compiten los demás, ya que de esa forma, el Real Betis Balompié es bastante mejor que muchos de los demás.