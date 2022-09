Este Betis es como un máster continuo

Cuando te encuentras con un tipo que ocupa puesto de responsabilidad en algo con tanto escaparate como el fútbol que no dice una sola tontería es para quitare el sombrero. Chapeau, que dicen los galos, y eso es lo que se me apetece cada vez que sale Antonio Cordón a la palestra. Tan asaeteado sin motivo durante tanto tiempo, el hombre nunca respondió a los ladridos y ahora que toca bonanza no sale de su boca ni una palabra inadecuada.

Aconseja cuidado cuando alguien osa preguntarle por si la Champions está en su lista de objetivos y apela a lo del partido a partido para ir trazando el futuro. Por cierto, lo del partido a partido que se achaca a invención de Simeone es muy antiguo. Ya Balmanya o Barrios apelaban al partido a partido para ir escalando cotas con el Betis, conque la sensación de que todo está inventado en este hermoso juguete del fútbol cobra visos de auténtica autenticidad.

Las de cosas que oiría y leería Cordón no sólo en sus primeros tiempos verdiblancos, sino más tarde, cuando con el equipo como campeón de Copa tenía que seguir recibiendo unas críticas que se acentuaron con la falta de refuerzos. ¿Y qué mayor refuerzo, se diría, que mantener el bloque campeón? También recibió lo suyo por la falta de ventas, con lo que a él le habría gustado vender a alguien por cincuenta o sesenta kilos, pero aconsejó no malvender y he ahí el equipo.

Particularmente insisto en que jamás conocí un Betis tan bien gestionado y el fruto brota día a día de manera incontenible. El tándem que forma Cordón con Pellegrini está siendo como el maná que necesitaba la gestión de la cúpula dirigente, ese otro tándem que forman Haro y Catalán. La lección que el Betis está recitando y en la que combina austeridad con eficacia y eficiencia es para que el fútbol tome buena nota y repare en que se encuentra ante un máster diario.