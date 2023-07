Atasco generalizado en todos y cada uno de los vestuarios de Primera División. A excepción de los dos de siempre, aunque uno más que el otro, las entradas y salidas se producen a cuentagotas y hasta clubes muy laureados andan a machetazos en la tarea de inscribir futbolistas. Y en éstas se confirma que el Betis va a hacer uso de una herramienta habitual en la Ley de Sociedades Anónimas como es la ampliación de capital.

El bucle financiero en que se halla el club verde, blanco y verde sólo conduce a la mediocridad, por lo que extraña sobremanera la demonización que se hace desde flancos muy concretos a dicha medida. Suena bastante a tiro en el pie lo que algunos accionistas denuncian en las redes sociales y en alguna que otra tribuna mediática. Y se esgrime aquello de Betis para los béticos para boicotear la medida cuando una ampliación es la salida natural para seguir compitiendo.

Sí queda claro que una ampliación de capital siempre está más a mano del rico que del pobre, pero para ser pobre siempre hay tiempo y lo principal es que el club siga en condiciones de pelear con la clase media. Argumenta Ángel Haro que de seguir bajo el yugo del dogal financiero que predica LaLiga no sería posible vivir en el nivel que está viviendo el Betis y que no ampliar sería volver a las andadas de luchar por no descender a los infiernos de la Segunda División.

En un mes mal contado vivirá el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié, un nuevo Día D. Otro día trascendente más en el rico bagaje de fechas vitales que registran sus ciento dieciséis años de andadura. Una historia que cuenta con muy pocos tiempos con la bonanza de éste. Y para conservarlo sin necesidad de hipotecas que se vuelvan en contra, ampliar capital es la que asoma como más adecuada. Que favorece a los poderosos es cierto, pero ir de tieso es peor.