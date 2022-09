La Bienal nos remueve la nostalgia

Ahora que las lenguas y el boca a boca llegan a las primeras páginas, ahora que se multiplican los elogios a la guitarra de Vicente Amigo o al quejío ancestral y acompasado de la nieta de Fernando Terremoto, ahora se nos vienen a la memoria otras Bienales. La Bienal de Sevilla llegó a ser la cumbre del flamenco universal y no se me caen de la cabeza aquellos momentos en que, por ejemplo, Chocolate lograba que nos crujieran los huesos con una salida seguiriyera que quebraba el azogue de los espejos. El grito rebelde de la Paquera revoloteando sin rumbo fijo por los espacios del Lope de Vega, aquella noche negra de Camarón en la Montería sin poder remontar o cómo Manuela Carrasco nos erizaba el vello viendo cómo sus brazos de diosa querían atrapar el aire. No sé si serán raptos nostálgicos o qué, pero me da que nada es como era cuando entonces. ¿O no?