Pasa el taxi por los campos desiertos de los Remedios y se aprecia que no queda absolutamente nada de la portada de la Feria. Ni un tubo, ni un panel. Nada. Ni siquiera el cartel de Ferrovial. In ictu oculi. Las fauces de agosto están preparando su máxima apertura para engullir todo cuando ocurrió en la primavera que, ay, parecía eterna. La memoria fundirá los cursos y todo quedará diluido en un dulce recuerdo. La ciudad se prepara para votar en unas elecciones generales con 40 grados, con el olor a cloro de las escasas piscinas, bañadores mojados al sol, carreteras atestadas hacia las costas de Huelva y Cádiz, anuncios de reyes magos y cabildeos sobre nombramientos de cuaresma. Todo, en el fondo, es ahora absolutamente secundario, casi banal, un punto fatuo y en cualquier caso perdonable porque... somos así.Así nos aceptamos como ciudad, así vivimos y sobrevivimos. Nos gusta ser como somos, muy nuestros. Pero las grandes noticias que de verdad nos importan, las que determinan nuestra existencia, siempre tienen que ver con los nacimientos y las muertes. Por eso los obituarios son un género periodístico al alza. Algunos periódicos de tirada nacional apostaron en los tiempos dorados del papel por publicarlos en las páginas inmediatamente posteriores al editorial. Nacer y morir. ¿Hay noticias más importantes en la vida de una persona? Ayer nació la nieta de Francisco Vélez, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Abuelos, padres, hijos... y una nieta.

Nada hay más importante, nada más sustancial y trascendente. Hasta el calor queda en un segundo plano cuando nace una nieta. El calor, las elecciones generales, la inflación, los pactos electorales, la tragedia de una guerra a las puertas de Europa y... todo. El mundo se congela para un sevillano como Paco. Como para tantos que han vivido y vivirán el hecho gozoso de ser bienaventurados por conocer a los hijos de sus hijos. Y se detiene porque no debe haber nada comparable a semejante dicha. Los telediarios difunden un mundo que tanta veces nos resulta crispado. Pero nada debe ser comparable como al despertar una mañana con la feliz noticia que se recibe con el rezo de un Ave María. La vida es eso que ocurre cuando no se reza ante la Virgen de la Esperanza, en el particular camarín de la existencia de cada uno, con los dos espejos que proyectan nuestra mejor y peor versión. La vida es eso que sucede mientras viene una nieta a un mundo en crisis donde, al menos, podremos enseñarle dónde están los mejores acudideros, refugios y asideros. Bienvenida, Carlota. Esperamos que te sea plácido este mundo. Y te acoja la ciudad de la Esperanza.