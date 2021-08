Bienvenida sea esta tregua térmica

Viendo cómo la arboleda no es algo inanimado, cómo las ramas rilaban por una brisa fresca se nos venían a la memoria aquellas incursiones por el verano norteño. Aiguablava, Sa Tuna, Riazor, Samil, Bueu, San Lorenzo, Ribadesella, Llanes, El Sardinero o La Concha como recuerdos de unos veranos de temperatura confort y ninguna necesidad de combatir la calor con el baño. Recuerdos de atardecidas con jersey sobre los hombros, o bien calado, que se nos venían antier noche en cualquier lugar de la Alameda bajo una fronda que no era la inmóvil de esas noches en que el calor se convertía inmisericordemente en la calor. Fantástica tregua térmica que no sé qué durará, seguro que no mucho, y que nos reconciliaba con la delicia del agosto sevillano de calles desiertas y veladores esperando sin necesidad de listas de espera. Enorme agosto en Sevilla... de nuevo.