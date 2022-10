Bienvenido el polideportivo junto al río

Siempre me pareció desaprovechada la plataforma que está entre la muralla y el paseo de la margen izquierda de la dársena. Ahí están la biblioteca Felipe González, un miniparque infantil y una zona para que los canes hagan lo que quieran, sus necesidades y lo que tengan por conveniente. Pero es poca cosa para la superficie desocupada, por lo que nos parece muy bien que se haya ideado un polideportivo al aire libre que lo mismo sirva para encestar que para hacer gimnasia con aparatos adecuados. Es una zona de mucha atracción y en cualquier día puede verse plena de animación por personas de todas las edades que lo mismo pasean que corren. Y uno que es un gran usuario de dicho lugar no puede más que congratularse con la idea y no importa que no ya no esté para anotar triples ni para realizar ejercicios aeróbicos ni para casi nada de eso, pero es buena idea.