¡Bravo por las cabezas de toro el Ayuntamiento!

Nos hemos elogiado suficientemente la decisión del Ayuntamiento de ceder su sede principal para la exposición con motivo del centenario de Pepe Luis (1921-2013), que no hace falta decir el apellido, porque todo el mundo sabe quién es Pepe Luis cuando de Pepe Luis se habla. Sobre el maestro hemos oído y leído. No lo pudimos ver torear por razones obvias, pero disfrutamos mucho de cuanto se expone en la Casa Consistorial. Muy bien hecho, señor alcalde. Los toros son fiesta mayor en la ciudad, cultura, sabiduría, arte e historia. Da gusto ver cinco cabezas de toros en el Ayuntamiento, entre ellas la del faenón de 1951 en Madrid; carteles originales de la saga de los Vázquez de 1907, un traje del maestro que le regaló a don Carlos Urquijo, dos sayas de vírgenes, de las dolorosas de San Bernardo y San Esteban, un manto de la Virgen del Pilar de Zaragoza hecho con un capote de paseo, cartas originales de Rafael Duyós, Gerardo Diego y Agustín de Foxá, óleos de Nuria Barrera, César Ramírez, Luis Rizo, Pepillo Gutiérrez Aragón, José Cerezal, entre otros, y hasta el detalle de la pitillera de Himmler, el líder de la SS alemana para el que el régimen de Franco organizó una corrida de toros en 1940 que el alemán no pudo terminar de presenciar. Se desmayó con la sangre.

La muestra tiene un buen comisario: Álvaro Acevedo, que sabe de toros y de periodismo. A Acevedo le vimos en su día triunfar en su debut como novillero en Madrid. Cuando murió el maestro hablamos con muchos de los que le admiraron: desde don Manuel Clavero hasta un aficionado cabal como José Luis Trujillo. Después hemos tenido ocasión de tratar a muchos de sus descendientes. Humildes y elegantes todos. Es curioso que todos los que trataron a Pepe Luis destacan esa humildad personal por encima de su innegable valor, que ya es decir. Por méritos y currículum se pudo rodear continuamente de un boato del que siempre rehuyó. Cuentan que su mayor premio eran su mujer, hijos y nietos, de lo cual si que pudimos ser testigos. Y eso sí que lo pudimos comprobar sobradamente. Nos perdimos al torero, pero sí supimos en directo de la persona. Cuando el personal se daba de bruces de forma voluntaria por recoger una medalla, Pepe Luis tenía claro que el mayor galardón era el calor y la paz del hogar. Cuánta verdad hay en esos escasos sevillanos ilustres que vivieron la Sevilla pura, de puertas adentro, sin necesidad de la Sevilla oficial.