De Broadway a Santa Marina

Reabren los teatros de Broadway, sale la Divina Pastora y vuelven los toros a la Maestranza. Cada cual a lo suyo. Cuando el pasado día 14 reabrieron simultáneamente los teatros Richard Rodgers, Majestic, Gershwin, Minskoff o Ambassador para representar Hamilton, El fantasma de la ópera, Wicked, The Lion King o Chicago, el alcalde Bill de Blasio dijo: "Esta es una gran noche para el regreso de Nueva York. Broadway está en nuestra alma y nuestro corazón". ¿Qué está en el alma y el corazón de Sevilla? Según lo destacado por las portadas de los diarios y las aperturas de los informativos radiofónicos y televisivos, el retorno de las procesiones es, por seguir utilizando las palabras del alcalde de Nueva York, lo que está en nuestra alma y nuestro corazón y por ello el indicador de que la plena normalidad está volviendo.

Es tan evidente que Nueva York es más que Broadway como que Sevilla es más que las procesiones. No se trata de negar o minimizar allí la importancia de los dos Met -el museístico y el operístico-, el Guggenheim o el Carnegie Hall en la vida cultural y social de la ciudad y en su proyección internacional, ni aquí la del Maestranza, el Museo de Bellas Artes, la Catedral o el Alcázar. Pero, por lo que he leído en la prensa neoyorquina y la internacional, es la reapertura de Broadway lo que más se ha celebrado como símbolo del retorno de la normalidad. Los titulares de The New York Times la semana pasada lo dejaban claro día tras día: "Broadway's Biggest Hits Reopen in Festive Night of Theater, Curtains Up! How Broadway is Coming From Its Longest Shutdown". Tan claro lo dejaban allí como aquí los titulares sevillanos: "Sevilla vuelve a la vida con plena normalidad. La Pastora de Santa Marina celebra la primera procesión con costaleros y música. La ciudad disfruta con pases de modelo, actos militares, taurinos y circenses", "Y la bulla volvió a Sevilla" (nosotros), "La normalidad regresa a la ciudad con procesiones, toros y moda flamenca" (20 Minutos), "Sevilla vuelve a la bulla. La Pastora de Santa Marina hizo historia con una procesión multitudinaria que volvía a sacar un paso a las calles de Sevilla 644 días después" (Abc). Mientras los informativos radiofónicos locales abrían con la voz de Antonio Santiago diciendo "¡Ignacio, vámonos miarma!". Podrá parecer o no exagerado, pero ya lo dijo Parménides: "lo que es, es".